Nicotera, tutti pazzi per la Via del vischio: invasione di turisti anche quest’anno – VIDEO

Straordinaria iniziativa che torna per il terzo anno consecutivo. Le immagini della splendida via del vischio a Nicotera

E’ stata inaugurata l’11 dicembre a Nicotera per la gioia di cittadini ed amministratori consapevoli del successo che anche quest’anno avrà la piccola via del paesino della provincia di Vibo Valentia.

Il prezioso allestimento della “Via del vischio“, dopo il successo degli scorsi anni, torna per il terzo Natale consecutivo.

Una stradina elegante, colorata e magica. Un tunnel di vischio ed emozioni ornato da decorazioni, luci e addobbi floreali che si estende su corso Medameo, fino alla centralissima piazza Garibaldi.

Un percorso breve ma suggestivo che fa vivere al meglio la magia del Natale.

L’attrazione del Natale nicoterese stupisce anche quest’anno. In tanti hanno già fatto una bella passeggiata a Nicotera lungo la ‘Via del Vischio‘ per ammirare la straordinaria iniziativa del Comune.

Anche in occasione delle festività natalizie 2022 dunque si prevedono migliaia di turisti.

Entusiasta il primo cittadino Giuseppe Marasco, che qualche giorno fa aveva dichiarato:

“Quest’anno vi stupiremo”.

QUI IL VIDEO