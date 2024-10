Nino Barillà: ‘L’esordio, il gol alla Juventus, che emozioni’

"Le decisioni spettano ad altri, ma la Reggina deve andare in serie B"

Uno dei tanti prodotti venuti fuori dal settore giovanile amaranto. Ed è quello di cui si è parlato a “La Giovane Reggina” con il centrocampista del Parma Nino Barillà: “E’ stato bellissimo il giorno del mio esordio nel 2006 contro la Fiorentina. Quando mi ha detto mister Mazzarri di prepararmi non ci credevo. I campioni li vedevo in tv e quella scalata dall’ultimo campo al primo, grazie al duro lavoro e tanti sacrifici.

Riguardando quel gol realizzato alla Juventus, il primo nella massima serie, mi vengono ancora i brividi, momenti che non si dimenticano. Il mio gol più bello? Ne ho fatti pochi, ma li ricordo tutti, nessuno in particolare.

La Reggina ha nove punti di vantaggio sul Bari. Che si finisca o meno gli amaranto meritano la promozione per avere condotto un grande campionato. Le decisioni spettano ad altri, ma per meriti acquisiti la Reggina deve andare in serie B.