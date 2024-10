Nuova location, stessa qualità: lo chef stellato Nino Rossi presenta le sue novità

La stessa qualità e professionalità di sempre…ma in una nuova location. Villa Rossi, struttura che da anni realizza con successo banchetti nuziali ed eventi di ogni tipologia, avrà presto una nuova casa. Dal 2020 infatti, la banchettistica si sposterà da Santa Cristina d’Aspromonte a Taurianova, precisamente a Villa Zerbi.

La lunga esperienza maturata da Nino Rossi nel settore della piccola e della grande ristorazione e la preziosa collaborazione del suo Staff rimangono immutate, la scelta di spostarsi a Villa Zerbi deriva dagli spazi più ampi a disposizione e dal meraviglioso giardino che incornicia la splendida dimora di stile barocco.

Villa Zerbi può contate su un parco caratterizzato da numerose collezioni di specie botaniche autoctone, che compongono un concerto armonico di fragranze, rivolto a chi ha amore per le piante e la natura. Inoltre, un antico e scenografico fontanile arricchisce la piscina, costituendo un’ ideale set fotografico di innegabile fascino.

La Villa garantisce un’ottima riuscita dell’evento anche in caso di pioggia, grazie ad un ampio gazebo immerso nel verde del giardino naturale.

A gestire e coordinare tutte le attività di banchettistica di Villa Rossi rimane lo chef stellato Nino Rossi, il quale illustra nel dettaglio progetti e idee che saranno alla base del nuovo progetto presso Villa Zerbi.

“Dal 2020 inizierà questo nuovo percorso, abbiamo tante idee che realizzeremo con la collaborazione della famiglia Zerbi. Vogliamo mantenere inalterata la qualità che ci ha contraddistinto in questi anni. Parallelamente alle solite scelte proporremo anche dei matrimoni con menu gourmet, simili a quelli presenti al Qafiz”.

Banchettistica spostata a Villa Zerbi, novità anche per il ristorante gourmet Qafiz di Santa Cristina d’Aspromonte. Presto infatti nuove stanze daranno la possibilità ai clienti di poter pernottare con il massimo relax. Una mini struttura ricettiva per chi vorrà assicurarsi il massimo comfort ma non solo. All’interno di Villa Rossi infatti sorgerà presto un cocktail bar, ‘Aspro by Nino Rossi e Rossella Audino’, un nuovo modo per ospitare e accogliere i clienti garantendo la massima qualità del buon bere.