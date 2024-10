Spirlì e il cancro: ‘Lo hanno stanato a Milano, chiedo più coscienza e professionalità’

Così l’ex presidente della Regione Calabria Nino Spirlì racconta la sua malattia.

Spirlì conclude il suo messaggio.

“Non ho rancori, né rabbie, ma faccio mio il pensiero di molti: perché? Leggo, anche in queste ore, di violenze sui medici. Inorridisco, ma penso: saranno persone che non sono così pazienti come noi, a menare le mani? E, poi, chi è più violento di chi? A tutti chiedo più coscienza, attenzione, professionalità, verità, lealtà, rispetto del giuramento di Ippocrate per gli uni, per le regole dell’educazione e dell’umanità per gli altri”.