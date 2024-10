‘Noche Latina’, grande opening al Fenix di Reggio Calabria

Tutto pronto al Fenix di Reggio Calabria per il primo appuntamento con ‘Noche Latina’, serata caraibica che negli ultimi anni è diventato un appuntamento fisso e consolidato in riva allo Stretto. Venerdi 12 ottobre, a partire dalle 22.30, si terrà l’opening presso il Fenix, situato in via Delle industrie, 15 – Zona Industriale S.Gregorio (RC).

Ingresso libero e gratuito per la ‘Noche Latina’, uno spettacolo imperdibile con ballerini e giocoleria luminosa. Si tratta soltanto del primo appuntamento di una lunga serie che proseguirà durante l’autunno-inverno.

L’attesa è stata lunga ma valeva la pena aspettare, quest’anno le novità saranno tante a partire da alcuni nuovi allestimenti e modifiche fatte all’interno del locale e tanto altro , ciò che non è cambiato è la voglia di di vivere divertendosi, la voglia di fare sempre meglio, quindi preparatevi ad una stagione come non se ne sono mai viste!

Al Fenix è garantito il massimo comfort e comodità grazie all’impianto di climatizzazione, doppia postazione bar e una grande pista da ballo con 700 mt di parquet calpestabili senza travi. L’ideale per abbandonarsi al ritmo del suono latino.

Tanti i progetti e tante le novità che metteranno sempre al centro del divertimento gli appassionati delle Danze Caraibiche e gli amanti del divertimento condiviso.

Passione Latina parte cosi’ nel presentare un altro venerdi’ caraibico pieno di allegria, divertimento, sorrisi e tanto altro, tutto questo racchiuso nel locale piu’ cool del momento, il Fenix.

E’ tutto pronto per la serata più frizzante, più attesa e divertente della settimana. Ad infuocare la pista ci penserà il dj resident El cajman che con la sua musica farà ballare tutti gli ospiti ininterrottamente fino a notte fonda.

Di seguito tutte le info.

ANIMAZIONE BY: Passione Latina

DJ RESIDENT : El Cayman Dj

DAY: Venerdi’ 12.10.2018

LOCATION: FENIX – in via Delle industrie, 15 – Zona Industriale S.Gregorio (RC)

MAPPA PER NAVIGATORE:

https://www.google.com/maps/search/38.055380,15.652324/data=!4m2!2m1!4b1?hl=it&nogmmr=1

INFOLINE: 346-8503196