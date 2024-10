Nokia prepara il rilancio dello storico 3310

Il Nokia 3310, storico e indistruttibile telefonino lanciato nel 2000, potrebbe presto tornare in commercio. Stando alle indiscrezioni diffuse da Evan Blass di VentureBeat, HMD cioè il marchio che ha la licenza di vendita di dispositivi della storica azienda finlandese, lancerà una versione riveduta e corretta al prossimo Mobile World Congress di Barcellona, in programma a fine febbraio.

Le indiscrezioni di Evan Blass si concentrano su tre dispositivi Nokia che debutteranno alla kermesse catalana: due smartphone, Nokia 5 e Nokia 3, e un altro telefono che, appunto, potrebbe riportare in vita uno dei dispositivi più amati di tutti i tempi. Secondo i ‘rumors’ l’erede del 3310 avrà un prezzo di 59 euro circa e connessione 3G: potrebbe essere il “dumb phone” del futuro. Il mitico telefonino 2G, con il gioco più additivo di una droga (il celeberrimo Snake II), è ancora un oggetto di culto tra gli appassionati di tutto il mondo e non solo. Venne venduto in 126 milioni di esemplari dal 2000 al 2005. E ancora oggi c’è chi continua ad utilizzarlo…