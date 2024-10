Operazione ‘Koleos’, traffico di cocaina nel reggino: i nomi degli arrestati

Alle prime ore della mattinata odierna, a conclusione di complesse e articolate indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, diretta dal Procuratore Giovani BOMBARDIERI, il Commissariato di P.S. di Siderno [RC] e la Squadra Mobile, con il concorso operativo degli equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine della Calabria, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misure cautelari in carcere n. 7229/2014 R.G.N.R. D.D.A., n. 4158/2015 R.G.G.I.P D.D.A. e n. 26/2018 R.O.C.C. D.D.A., emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 08 luglio 2020, su richiesta della D.D.A., nei confronti dei seguenti soggetti, ritenuti responsabili di aver partecipato, con ruoli diversi, ad un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina [ex art. 74 del D.P.R. 309/90]:

L’elenco degli arrestati

FERRINDA Antonino, nato a Oppido Mamertina [RC] il 23.03.1949, attualmente detenuto; FERRINDA Giuseppe, nato a Taurianova [RC] il 05.11.1977; residente a Sant’Eufemia d’Aspromonte [RC]; FILASTRO Maria, nata a Locri [ RC] il 13.08.1974, residente a Careri [RC], [coniugata con Pellegrino Domenico e madre di Pellegrino Antonio]; GIORGI Giovanni, alias “ U Famosu”, nato a Locri il 05.11.1984, residente a San Luca [RC], [cognato di Mammoliti Francesco nonché nipote di Giorgi Giuseppe classe 1961 alias “u capra”, arrestato in data 02.06.2017 dopo una latitanza di ventitré anni e condannato a 28 anni e 9 mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, considerato figura di spicco della famiglia “Giorgi-Romeo” denominata “Stacchi”]; LAGANA’ Giovanna, nata a Reggio Calabria il 13.06.1968, ivi residente [coniugata con Parrelli Francesco]; LUCIANO Vincenzo, nato a Torino il 25.11.1980, residente a Siderno [RC]; MAMMOLITI Domenico, nato a Locri nato il 16.12.1968, residente a Bovalino [RC], [sottoposto al regime degli arresti domiciliari, fratello di Mammoliti Francesco e Antonio]; MAMMOLITI Francesco, nato a Locri [RC] il 03.02.1973, residente a Bovalino [RC], [attualmente sottoposto al regime degli arresti domiciliari, fratello di Mammoliti Antonio e Domenico, nonché cognato di Giorgi Giovanni, alias “ U Famosu”]; PARRELLI Francesco, nato a Ciminà [RC] il 09.06.1969, residente a Reggio Calabria, [coniugato con LAGANÀ Giovanna]; PELLEGRINO Antonio [di Domenico e Filastro Maria], nato a Locri [RC] il 24.05.1996, residente a Careri [RC]; PELLEGRINO Domenico, nato a Careri [RC] il 13.05.1971, ivi residente [attualmente detenuto, coniugato con Filastro Maria e padre di Pellegrino Antonio]; SCARFONE Vincenzo, nato il 03.09.1981 a Melito di Porto Salvo [RC], residente a Caraffa del Bianco [RC], [attualmente sottoposto al regime degli arresti domiciliari].

Sono attivamente ricercati, anche all’estero, altri due soggetti colpiti dal provvedimento restrittivo.