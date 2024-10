Elezioni 2023: sfida a tre a Locri. Le liste e i nomi dei candidati

Tre le liste in campo per dare a Locri un nuovo sindaco ed un nuovo consiglio comunale

A metà mese si apre una nuova tornata di elezioni amministrative. L’appuntamento alle urne, per gli elettori che dovranno eleggere il nuovo Sindaco ed il Consiglio comunale è fissato per domenica 14 e lunedì 15 maggio. Si vota, in ogni Comune, dalle 7 alle 23 durante la domenica e dalle 7 alle 15 durante il lunedì.

Elezioni comunali 2023 a Locri

Le liste

A Locri sono tre le liste presentate:

“ Tutti per Locri ” con candidato a sindaco Giuseppe Fontana ;

” con candidato a sindaco ; “ Con senso civico per Locri ” con candidato a sindaco Raffaele Sainato ;

” con candidato a sindaco ; “Storia e progresso per Locri” con candidato a sindaco Ugo Passafaro.

I candidati consiglieri

“Tutti per Locri” con candidato a sindaco Giuseppe Fontana

Giuseppe Arone

Domenica Bumbaca

Gaetano Calabrese

Alfredo Cappuccio

Roberta Cautela

Marco Cavaleri

Letizia Evoli

Piero Emilio Leone

Miki Maio

Ornella Monteleone

Francesca Multari

Enzo Panetta

Giovanni Puro

Gessica Romeo

Roberta Rupo

Giovanni Scarfò

“Con senso civico per Locri” con candidato a sindaco Raffaele Sainato

Giuseppe Mammoliti detto “Pino”

Aurora Bartone

Martina Bova

Anna Francesca Capogreco

Marco Cutrona

Francesco Galasso

Anna Giada Iacono

Luigi Iervasi

Giovanni Lacopo

Rosanna La Rosa

Loredana Pedullà

Ornella Ruggia

Adelaide Sofia detta “Adele”

Cosimo Spagnolo

Maria Rosaria Staltari Ferraro

Giovanni Taddei detto “Gianni”

“Storia e progresso per Locri” con candidato a sindaco Ugo Passafaro

Angela Arilli

Francesco Emanuele Capogreco

Gino Lascala

Anna Maria Lombardo

Raffaella Modafferi

Lucia Novella

Carmine Andrea Orlando

Salvatore Scarfò

Maria Teresa Schirripa

Teresa Sestito

Antonio Sgambelluri

Eliseo Sorbara

Carmelo Speziale

Domenica Ursino

Maria Carmela Zinghinì

Salvatore Zoccali