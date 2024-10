Regionali, presentata la lista di Fratelli d’Italia per il collegio reggino: i nomi dei candidati

Ventiquattro ore al gong. Sabato 4 settembre alle ore 12.00 il termine ultimo per consegnare le liste dei candidati alle prossime elezioni regionali in Calabria. I partiti vivono ore infuocate, i puzzle sono in via di definizione tra candidature saltate in extremis, rinunce e delicati equilibri politici da non far saltare.

Leggi anche

I nomi dei candidati di Fratelli d’Italia per il collegio di Reggio Calabria

C’è però chi ha giocato d’anticipo, è il caso di Fratelli d’Italia. Attorno alle 10 di questa mattina, presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria, è stata presentata infatti (prima in assoluto) la lista del partito di Giorgia Meloni per la circoscrizione sud.

I sette nomi presentati dal Commissario Provinciale Denis Nesci sono quelli anticipati da CityNow nei giorni scorsi:

Giuseppe Neri;

Giovanni Calabrese;

Giovanna Cusumano.

Antonino Muratori;

Antonio Marziale;

Monica Falcomatà;

Francesca Frachea;