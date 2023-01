Reggio, assegnati i premi ai vincitori del 'Concorso Antonino Scopelliti 2023' - FOTO

Sono stati assegnati oggi i premi ai vincitori della quarta edizione del Concorso nazionale intitolato al giudice Antonino Scopelliti e rivolto agli alunni delle scuole elementari, medie e superiori di tutto il territorio nazionale.

Cerimonia di premiazione per il concorso Antonino Scopelliti 2023

L’evento si è svolto nel giorno che coincide con la data di nascita del giudice. La cerimonia ha avuto luogo a Palazzo Alvaro, sede della Città metropolitana di Reggio Calabria. Il concorso è stato promosso dalla Fondazione Antonino Scopelliti, congiuntamente ad ANP (associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola) e con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

La Fondazione ha inteso coinvolgere gli studenti delle quinte classi della scuola primaria, le terze della scuola secondaria di primo grado e il biennio della scuola secondaria di secondo grado.

La traccia scelta per questa edizione ha preso spunto dal 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace, e l’approfondimento ha quindi riguardato uno degli assi principali dell’impegno della Fondazione, quello della bellezza, della valorizzazione del territorio italiano e della consapevolezza delle proprie radici. Oltre al premio, gli elaborati vincitori avranno la possibilità di far parte della collana Q-ART, Quaderni della bellezza, realizzata in collaborazione con l’artista Antonio Federico Art, autore della pagina Umanità illustrata e dell’omonimo volume edito da Santelli, che ne ha curato la progettazione grafica.

I nomi dei vincitori

I nomi dei vincitori: per la sezione letteraria il premio è stato assegnato alla studentessa Benedetta Fazzino del Liceo scientifico Alessandro Volta di Reggio Calabria. Per la sezione social network risulta vincitrice la studentessa Miriam Monteleone del liceo Zaleuco di Locri (Reggio Calabria). Per la sezione artistica risulta vincitrice la studentessa Asia Russo del liceo d’Arconate e d’Europa di Arconate (Milano).







Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte Rosanna Scopelliti, presidente della Fondazione Antonino Scopelliti, Maria Cantone, direttore della Fondazione, il presidente nazionale di Anp, Antonello Giannelli e i sindaci facenti funzione di Reggio Calabria e Città metropolitana, Paolo Brunetti e Carmelo Versace.

Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, nel corso del suo intervento, ha sottolineato “il ruolo della Fondazione Antonino Scopelliti che, attraverso la sua incessante attività, ci permette di mantenere vivo il ricordo e l’esempio di un grande uomo”.

“L’evento – ha spiegato – ha posto al centro dell’attenzione la sensibilità ed il talento dei giovani di tutto il Paese e l’aver voluto coinvolgere le scuole è sicuramente il modo migliore per portare avanti l’opera ed il pensiero di chi ha pagato un prezzo altissimo nel voler combattere e sconfiggere la malavita organizzata”.

Il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria Paolo Brunetti ha dichiarato: