Premio Asimov, tra i vincitori anche gli studenti del liceo Vinci

Si svolgerà venerdì 15 maggio in modalità telematica la cerimonia di premiazione nazionale della quinta edizione del Premio Asimov, iniziativa promossa dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che ha lo scopo di favorire la cultura scientifica nelle giovani generazioni proponendo la lettura critica di libri di divulgazione scientifica, pubblicati o tradotti in italiano negli ultimi due anni.

I partecipanti hanno scelto uno fra i cinque libri in gara e redatto una recensione, successivamente valutata da una commissione scientifica di oltre 400 giudici. Il progetto ha visto la partecipazione di 4021 studenti in tutta Italia, di cui 3256 hanno effettivamente caricato la recensione su piattaforma.

Il Liceo Scientifico Statale “Leonardo Da Vinci” di Reggio Calabria ha conseguito un risultato straordinario: la studentessa Marianna Di Mauro è stata premiata per aver scritto una tra le migliori recensioni in Italia del libro di Carlo Marini “Matematica d’evasione” e parteciperà all’evento nazionale previsto per il 15 maggio come unica studentessa rappresentante della Calabria, insieme ad altri 24 suoi colleghi del resto d’Italia.

I nomi dei vincitori del liceo reggino

Ma non è finita! Ben sette vincitori tra i sedici totali in Calabria sono Vinciani:

Nene Tsertsvadze (classe 5Q): premio regionale per la recensione di “Hello World” di Hannah Fry;

Valerio Cotroneo (classe 4D) e Gabriele Grillone (classe 5Q): premio regionale per la recensione de “Il pianeta umano” di Simone L. Lewis e Mark A. Maslin;

Alessia Speranza (classe 3I) e Valentina Suraci (classe 5Q): premio regionale per la recensione de “L’algoritmo e l’oracolo” di Alessandro Vespignani;

Marialucia Siviglia (classe 5Q): premio regionale per la recensione de “L’urlo dell’universo” di Dario Menasce;

Marianna di Mauro (classe 3A): premio regionale per la recensione de “Matematica d’evasione” di Claudio Marini.

Una menzione particolare ha ricevuto la studentessa Fortunata Panzera della classe 5Q che, pur non risultando tra i vincitori, ha riportato un punteggio superiore a 8 su 10 nella recensione del libro “L’algoritmo e l’oracolo”).

La Dirigente del Liceo Scientifico Statale “L. Da Vinci” di Reggio Calabria, Prof.ssa Giuseppina Princi, esprime la propria gratitudine e soddisfazione per il magnifico traguardo raggiunto: