Nomina ‘Garante dei detenuti’ Reggio Calabria. Le congratulazioni del Consigliere Marra

“Congratulazioni e buon lavoro per la nomina al nuovo Garante dei Detenuti, avvocato Giovanna Russo. Un istituto, attivato per la prima volta da questa amministrazione, che ha rappresentato una conquista di civiltà per la nostra città. L’Avvocato Russo rappresenta certamente una figura adeguata, per professionalità e valori umani, a svolgere un’attività impegnativa e di fondamentale importanza per le tutele e i diritti delle persone private di libertà. Dunque, un sincero in bocca al lupo ad una professionista valida che saprà lavorare sulla scia di quanto portato avanti dall’avvocato Agostino Siviglia, già alla guida di questo ‘ufficio’ per il comune di Reggio Calabria”.