Nomina Rettore Gismondi, l’annuncio della D. Alighieri: ‘Momento cruciale per il rilancio dell’Ateneo’

L’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, per il tramite della sua comunità accademica che con forte senso di responsabilità annuncia la nomina del Professor Fulvio Gismondi a nuovo Rettore dell’Ateneo. La scelta, deliberata dal Consiglio di Amministrazione dopo attente discussioni e valutazioni, riconosce nel Professor Gismondi la competenza e la visione strategica necessarie per affrontare con determinazione la nuova fase di rinnovamento e rilancio dell’ente. Tale nomina rappresenta un momento cruciale per il rilancio e la crescita dell’istituzione, in un periodo particolarmente significativo e complesso della sua storia.

Il Professor Gismondi, accademico di comprovata esperienza e prestigio internazionale, rappresenta una figura chiave per guidare l’Università verso una nuova stabilità. Nato a Roma l’11 settembre 1960, ha conseguito la laurea con lode in Scienze Statistiche Attuariali presso l’Università “La Sapienza” di Roma, dove ha completato anche il Dottorato di Ricerca in Scienze Attuariali.

Attività scientifica

Intraprende l’attività scientifica nel 1988, dapprima come Ricercatore Universitario e, successivamente, come Professore Associato e poi come Professore Ordinario, Settore Scientifico STAT-04/A – Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Nel 2006 si trasferisce presso l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi”, partecipando in modo attivo allo sviluppo e alla crescita dimensionale dell’Ateneo. Titolare della Cattedra di Matematica Finanziaria e della Cattedra di Matematica Generale, nel corso degli anni è stato membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università, membro del Senato Accademico, ha ricoperto il ruolo di Presidente del Nucleo di Valutazione dell’Ateneo, ed è attualmente Pro-Rettore per la Ricerca e Preside della Facoltà di Scienze della Formazione.

Da oltre 35 anni svolge attività didattica presso prestigiosi Atenei nazionali e internazionali. Ha presentato relazioni e comunicazioni scientifiche in oltre 80 convegni internazionali ed è membro di numerose società scientifiche internazionali. Ha partecipato a numerosi progetti di Ricerca del MUR in qualità di Responsabile o Componente.

È autore di oltre 90 tra volumi e pubblicazioni soggette a processo di revisione tra pari e pubblicate su riviste scientifiche internazionali, classificate, principalmente, nell’ambito della Teoria del Rischio e dei Processi Stocastici, della Matematica Finanziaria e della Matematica Attuariale.

Il discorso di insediamento

Nel suo discorso di insediamento, il Rettore Gismondi ha dichiarato:

«Accolgo con determinazione questa nuova sfida. L’Università ‘Dante Alighieri’ ha una storia e una missione fondamentali per il territorio e per la promozione della cultura italiana nel mondo. Il mio impegno sarà volto a garantire una governance trasparente, un’offerta formativa all’avanguardia e un dialogo costante con le istituzioni locali e internazionali.»

Obiettivi futuri

La nomina del Professor Gismondi giunge in un contesto di riorganizzazione interna, che ha visto negli ultimi mesi una forte attenzione alla ricostruzione degli organi di governo e al rafforzamento della collaborazione con il territorio. La sfida ora è quella di: