Nomine Errigo e Dattola, Saccomanno (Lega): ‘Una garanzia per i calabresi’

“Due commissari di alto livello e prestigio per ArpaCal e Calabria Lavoro. Per la prima è stato nominato, dalla Giunta del presidente Occhiuto, il gen. Emilio Errigo, nel mentre per la seconda il dott. Lucio Dattola.

Persone di grande professionalità e capacità che possono ritenersi una garanzia per l’attività che andranno a svolgere nell’interesse dei calabresi. In una regione dove tutto è “possibile” avere uomini di alto valore morale e con una storia che li caratterizza per la loro capacità e imparzialità, vuol dire che vi è finalmente quel cambio di rotta che i calabresi meritano.

Entrambi gli enti sono di rilevante importanza e, quindi, il compito del gen. Errigo e del dott. Dattola non sarà facile, ma proprio per il loro spessore professionale sicuramente riusciranno a contribuire per il miglioramento degli stessi. Il gen. Emilio Errigo, della Guardia di Finanza, si è già interessato del settore ambiente e in passato anche ai vertici dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Orientale e commissario dell’Agenzia per l’ambiente regionale”.

Lo ha detto, in una nota, il Commissario regionale della Lega Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno.