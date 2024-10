Non basta la rimonta della Viola. Legnano vince al PalaCalafiore

di Domenico Suraci – Dopo una rimonta contro la seconda in classifica, la Viola non agguanta i due punti. Al PalaCalafiore la gara finisce 62 a 67 per Legnano. La Viola rimane ferma a quota 12 punti in compagnia di Rieti al terz’ultimo posto in classifica, prossimo impegno domenica 15 in trasferta a Biella. Un vero peccato perché i neroarancio forse avrebbero meritato qualcosa in più, contro una squadra comunque molto forte.

“Ho poco da rimproverare ai ragazzi – dice coach Antonio Paternoster a fine partita -. Dopo un primo quarto difficile, abbiamo avuto la forza fisica e mentale di recuperare il passivo. Purtroppo quando si è costretti a rincorrere si arriva al finale con poca freschezza. Peccato, eravamo riusciti a rimontare la gara. C’è rammarico per il risultato, per la sconfitta, ma da parte dei ragazzi ci sono stati impegno, voglia e determinazione. Ripartiamo da qui”.

Tabellino

Viola Reggio Calabria – L.B. Legnano Knights 62-67

(6-18; 22-23; 23-10; 11-16)

Viola Reggio Calabria: Mazic 5, Radic 18, Taflaj 4, Lupusor 12, Legion 12, Caroti 6, Fabi, Guariglia n.e, Guaccio, Marulli n.e, Micevic 5, Babilodze. Coach: A. Paternoster

L.B. Legnano Knights: Navarini 6, Maiocco 9, Frassineti n.e, Palermo 2, Martini 7, Ihedioha 9, Sacchettini 3, Gastoldi n.e, Raivio 19, Mosley 12, Battilana. Coach: M. Ferrari

Arbitri: Bongiorni, Boscolo, Maschio