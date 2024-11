Nonostante la sconfitta, la Viola raggiunge la salvezza. Tifosi neroarancio sempre più vicini alla squadra.

di Domenico Suraci – L’obiettivo salvezza è raggiunto. Seppure la Viola non abbia giocato un buon match, dopo l’esilio forzato a Vibo Valentia, in quel del “PalaMazzetto” a Reggio Calabria si è potuta festeggiare la permanenza nella terza serie della Pallacanestro italiana: la lega A2 silver. Un risultato alla fine comunque arrivato in virtù della sconfitta di Firenze contro Roseto.Prima del match il “Comitato Cuore Viola” presieduto dall’ing. Francesco Franco Basile Rognetta saluta l’ex neroarancio Davide Lamma con una T-shirt personalizzata. I tifosi dal conto loro donano una sciarpa con i colori sociali all’ex stella del basket reggino.Il match inizia subito con ritmi veloci. La compagine ospite si ritrova dopo un paio di canestri e diversi errori della Viola sul +6 e successivamente a fine primo quarto il punteggio è di 18 a 26. Durante il secondo quarto ottima perfomance dei padroni di casa che su una serie di canestri raggiunge gli avversari sul 38-40. Solo due punti il distacco.Tra il primo ed il secondo tempo si fa ancora sentire il “Comitato Cuore Viola” che su propria iniziativa per sancire il legame con la società dona alla Viola Basket un assegno da 8.000 euro.Riprende male il terzo quarto per la compagine reggina, dopo un leggero contenimento infatti Mantova si porta sul +11. (55-66).L’allungo finale nonostante le non buone prove di avvicinamento da parte dei reggini avviene nell’ultimo quarto con il risultato finale di 74 a 86.Top Scorer per la Viola il senegalese Papa Dia con 18 punti, per il Mantova Alex Ranuzzi con 21 punti. Da evidenziare uno strabiliante 4/5 da tre della guardia mantovana.Sostiene capitan Caprari a fine partita che la Viola non ha giocato come voleva. Incalza il Coach che sottolinea come i giocatori vista l’importanza del match si siano fatti prendere “dalla paura”. Infine conclude il Presidente Muscolino: “Speravamo di chiudere noi il discorso salvezza. Dobbiamo fare tesoro degli errori se vogliamo continuare a crescere. Nel valutare la nostra stagione, però, è opportuno mettere in conto i tanti ostacoli che hanno caratterizzato il cammino della squadra in campionato. Uno su tutti il campo di gioco. Ovviamente vincere stasera sarebbe stata tutta un’altra cosa, ma il basket é anche questo. Da domani inizieremo a programmare il futuro della Viola”. TabellinoVIOLA – MANTOVA 74-86 (18-26; 20-14; 17-26; 19-20)Viola: Azzaro, Caprari 15, Fabi 8, Sabbatino 2, Viglianisi, Monaldi 12, Dia 18, Spera, Ammannato 12, Hamilton 7Coach: Francesco PonticielloMantova: Vecchio, Jefferson 13,Lamma 2,Clemente 17, Ranuzzi 21, Roman 18, Alibegovic 3, Pignatti 5, Allodi, Losi 7Coach: Alberto MoreaArbitri: Paolo Cherbaucich, Marco Sivieri, Stefano Barilani