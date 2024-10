 L’I.I.S. “Nostro – Repaci” premia i vincitori 2^ edizione Premio Digitale Giovani

Si svolgerà venerdì 11 gennaio 2019 alle ore 16.00 presso la sede di via De Gasperi la cerimonia di consegna del “Premio digitale Giovani”, seconda edizione, organizzato dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Nostro – Repaci” di Villa San Giovanni.

Con questa iniziativa concorsuale l’Istituto ha inteso rispondere alla chiamata del PNSD per la costruzione di una visione di Educazione nell’era digitale offrendo agli studenti l’opportunità di esprimere la loro idea per una nuova scuola digitale, vista come spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, e come piattaforma che li metta nelle condizioni di sviluppare le competenze per la vita.

Per la seconda edizione del premio gli studenti interni all’Istituto “Nostro – Repaci” e gli studenti delle seconde e terze classi delle scuole secondarie di primo grado del territorio si sono cimentati sulla tematica “La magia dello Stretto: Valorizzare e sponsorizzare il nostro territorio”.

La Giuria, composta da Docenti dell’Istituto e presieduta dalla Dirigente Maristella Spezzano, ha individuato i vincitori ; attestato di partecipazione sarà rilasciato a tutti i concorrenti e agli studenti che hanno frequentato il corso “APP DAYS”.

Alla cerimonia parteciperà il prof. Francesco Carlo Morabito, Docente presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

I nomi dei vincitori

Sezione Studenti interni Istituto Istruzione Superiore “Nostro – Repaci”

1° premio Carmen Oriente V C Liceo Classico “L. Nostro”

2° premio Vincenzo Barresi III A ITE

3° premio Latif Terziu III A ITE

Sezione Studenti delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado del territorio

1° premio Irene Ciccone Viviana Richichi e Cristian Tedesco II A I.C. “Piria” Scilla

2° premio Gabriele Briganti, Aurora Nigero e Ayoub Moudnib III A I.C. “Giovanni XXIII” Cannitello

3° premio Giuseppe Calarco, Domenico Cicco e Leon Kosiqi III A I.C. “Giovanni XXIII” Cannitello