Reggio, al liceo Campanella una notte di stelle e sogni

Una serata all’insegna della bellezza, della conoscenza e dello sguardo verso il futuro: sabato 24 gennaio 2026 si è svolta la tradizionale Notte del liceo classico T. Campanella, che ha visto protagonisti alunni, ex alunni e docenti in tante attività “classicheggianti” ma con occhi ben puntati al futuro, secondo il motto Traditio in novitate.

Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è stato “Bellezza e conoscenza, il pensiero che crea”, a testimonianza di come il Liceo “Campanella” coniughi la forza della tradizione con l’innovazione.

h2 Una scuola tra tradizione e innovazione

Ad aprire la serata il Dirigente scolastico, Avv. Lucia Zavettieri, che ha accolto i partecipanti e le personalità di spicco presenti illustrando l’offerta formativa del Liceo e ribadendo il valore educativo di un’istituzione che continua a essere punto di riferimento nel panorama scolastico e culturale.

L’offerta formativa del Liceo comprende:

Liceo classico ordinamentale

Liceo classico indirizzo giuridico-economico

Liceo classico indirizzo medico scientifico

Liceo classico indirizzo “Cambridge”

Il pubblico ha poi potuto assistere a numerose attività, tra cui:

performance canore e teatrali

simposi

letture di sentenze di diritto romano

opere d’arte ispirate all’antica Grecia animate dagli allievi

suggestive rappresentazioni virtuali, dall’Atene di Pericle alla Firenze di Dante, realizzate tramite Intelligenza artificiale

Mostre, progetti e traguardi del “Campanella”

Grande interesse ha suscitato la mostra dedicata a Carlo Acutis, resa possibile grazie alla donazione dell’Associazione “Insieme per fare”, partner del Liceo.

Presenti, inoltre, gli studenti della redazione del Giornale d’istituto Classico… ma non troppo, giunto al prestigioso traguardo del suo 34º anno di attività.

Un’aula specifica è stata dedicata all’esposizione su Gianni Versace, con l’esposizione dei lavori di ricerca archivistica effettuati dagli allievi del liceo classico e delle opere ispirate alla creatività dello stilista da parte degli allievi del liceo artistico.

Il liceo classico “T. Campanella”, storica e prestigiosa istituzione esistente da più di 200 anni, continua a essere punto di riferimento dell’istruzione classica e scuola di eccellenza.