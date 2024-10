Nove aziende di Reggio Calabria volano a Milano per “L’Artigiano in Fiera”

Sono 9 le aziende del territorio che sono state selezionate, attraverso la manifestazione d’interesse, per partecipare all’importantissima vetrina internazionale che si terrà nel capoluogo lombardo dall’1 al 9 dicembre.

Si tratterà di un’esposizione collettiva,presso lo stand della MetroCity, allestito nel padiglione 3 della fiera di Milano Rho, sede della manifestazione.

Una partecipazione che si realizza grazie all’impegno del Settore, guidato dalla dirigente Giuseppina Attanasio, e della consigliera delegata, Caterina Belcastro, su indirizzo del Sindaco metropolitano, Giuseppe Falcomatà.

L’esposizione costituisce un momento importantissimo per far conoscere il nostro artigianato; una grande occasione offerta dall’Amministrazione agli artigiani del territorio metropolitano, che avranno la possibilità di far conoscere le nostre eccellenze e tipicità a visitatori provenienti da tutt’Europa,favorendo, in tal modo, la nostra economia.

Nell’ultima edizione, infatti, la Fiera, che si tiene da oltre vent’anni, ha superato ampiamente il milione e mezzo di visitatori e, su una superficie espositiva di 310 mila metri quadrati, conta tremila stand espositivi di prodotti provenienti da oltre cento Paesi e da tutte le regioni italiane.

L’Artigiano in Fiera è ormai una vera e propria esposizione universale delle arti, dei mestieri e delle culture del mondo alla quale la nostra città metropolitana non poteva mancare.