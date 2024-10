Calcio, Novellino: ‘Reggio merita, il tifo anche’

Una lunga intervista su tante delle sue ex squadre, quella rilasciata da Walter Novellino ai colleghi di pianetaserieb.it. Questo il passaggio riguardante la Reggina: ““Sono contentissimo per la promozione della Reggina. Reggio Calabra merita, il tifo anche. Inoltre ci ha lavorato un mio ex allievo, Taibi, che ha fatto molto bene. Ha un allenatore che conosceva molto bene la Serie C e sono convinto che farà molto bene anche in B, perchè è una persona per bene. La società ha ambizione e sono convinto che farà un grandissimo campionato”.

Leggi anche