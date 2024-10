Reggina: possibili novità in uscita per due calciatori

Ne parliamo da diversi giorni. La Reggina ha fino al momento effettuato una grande campagna acquisti, ma ha anche evidenziato delle difficoltà nelle operazioni in uscita, nonostante le numerosissime richieste. Secondo quanto riferisce alfredopedulla.com, pare si stia muovendo qualcosa con il Palermo che insiste per Corazza ed una nuova soluzione riguardo Zibert: “La Reggina pensa anche alle uscite, dopo una campagna acquisti fin qui pirotecnica. Per Simone Corazza nelle ultime ore si è fatto sotto il Palermo e potrebbe scavalcare l’Avellino proponendo un biennale. Zibert aveva rifiutato la Turris, ora c’è il Carpi considerato che Pochesci lo conosce bene dai tempi del Bisceglie”.

Leggi anche