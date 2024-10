Ntc Summer League, a Reggio Calabria primo torneo di basket aperto a tutti

Il 21, 22 e 23 luglio l’Arena dello Stretto sarà sotto il riflettori della pallacanestro nazionale, infatti, la #Ntc Sport Industries, in collaborazione con la Lumaka Mini&Basket e in partenariato con il Comune di Reggio Calabria, manderà in scena la #Ntc Summer League.

3 giorni di pallacanestro a tutto motore, sarà il primo torneo in Italia aperto a tutti senza distinzione di età, sesso e abilità.

Oltre alla manifestazione sportiva, la #Ntc Summer League porterà in città una serie di eventi collaterali che verranno presentati nelle prossime settimane.

La Fisb, unico partner riconosciuto dalla FederBasket per l’organizzazione dello Streetball Italian Tour, ha inserito la #Ntc Summer League tra i 30 tornei più importanti d’Italia etichettandolo come torneo GOLD.

Questo vuol dire che, oltre al prestigio del riconoscimento, i vincitori della #Ntc Summer League voleranno alle Streetball Finals 2k17 di Riccione a giocarsi il Tricolore 3×3.

L’attesa è tanta nell’ambiente cestitico, molti appassionati da tutta Italia si stanno mobilitando per raggiungere la città dello Stretto. Gli organizzatori confidano anche in una grandissima risposta di Reggio, città che ha sempre risposto presente a questo tipo di eventi, grazie al grande amore per la palla a spicchi.