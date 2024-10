Nucara (Pri) in scivolata su Latella: “Linguaggio tipico della criminalità”

La campagna elettorale per le comunali, e non solo, entra sempre più nel vivo. E nell’era di internet, le notizie ci mettono poco ad arrivare a portata di clic. Basti pensare alla grottesca vicenda che nelle scorse ore ha coinvolto, e rischia di travolgere nelle prossime, il delegato allo sport di Palazzo San Giorgio.

Il pericolo di prendere fischi per fiaschi, in epoca di fake news è alto, e quindi non resta che aspettare la ricostruzione dei fatti da parte dei protagonisti. Intanto, però, sul social network Facebook, il già segretario dei Repubblicani, Francesco Nucara, non le manda a dire: “Ad un operaio di AVR(società mista con partecipazione del comune di Reggio Calabria) – scrive Nucara sul suo profilo personale – che in una manifestazione operaia protestava per gli emolumenti mancanti da mesi, l’assessore delegato reagiva gridando “ti mangiu u cori” (ti mangio il cuore). Linguaggio tipico della criminalità. Vuol dire che al Comune di Reggio Calabria invece delle riunioni di giunta si fanno Summit. Ma quando si vota?”

Un “pensiero” abbastanza pesante che accende le polveri di una campagna elettorale fin qui sonnolenta. E d’altra parte a fare da controaltare all’esponenete repubblicano ci ha pensato Renato Meduri: “In compenso – ha risposto il già senatore in quota Msi – la commissione d’accesso la mandarono quando era sindaco quel gentiluomo di nome Demetrio Arena”.

Parole che fanno entrare nel vivo la competizione elettorale che ormai da anni, ruota anche se non soprattutto, su quegli anni che hanno lasciato nella città una ferita sanguinante, da qualunque prospettiva la si voglia guardare, alimentando un dibattito, quello dello scioglimento dei comuni per mafia, molto sentito a queste latitudini.

Intanto, però, i soliti informati, in merito alla vicenda che ha visto protagonista Latella, parlano di incomprensione, e di reazione scomposta, condannabile, ma dovuta ad un battibbecco che si è protratto per diversi minuti, con Latella che avrebbe risposto: “stiamo dando il cuore per questa città ed a chi dice il contrario ci mangiu u cori”…

Caso gonfiato, o maldestro tentativo di oscurare una gaffe?