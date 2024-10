Nucera guarda ad una nuova Calabria: “Ponte e regionalismo, io dico si”

"Non ho la bacchetta magica per risolvere tutti i problemi, ma ho il coraggio e la determinazione per cambiare le cose", le parole di Nucera

Elezioni regionali in Calabria, Giuseppe Nucera è pronto a scendere in campo mettendo in campo esperienza e determinazione. L’ex presidente di Confindustria Reggio Calabria, parlando ai microfoni di Altro Corriere, ha spiegato alcune delle idee che sono alla base di un progetto nuovo per il nostro territorio.

“Non ho la bacchetta magica per risolvere tutti i problemi, ma ho il coraggio e la determinazione per cambiare le cose. Voglio coinvolgere i calabresi di successo che ancora vivono nella nostra terra, con chi l’ha dovuta lasciare. La Calabria è una regione meravigliosa, ricca di bellezze paesaggistiche, culturali e artistiche. La politica, con la sanità, ha fatto affari e clientela portando la sanità calabrese pubblica al disastro. Ma in realtà -sottolinea Nucera- abbiamo eccellenze che sono al pari delle migliori realtà del nord. Il Ponte sullo Stretto va fatto, è previsto nel corridoio Amsterdam Scandinavia Malta. Anche gli ambientalisti, cosi scettici sulla realizzazione dell’opera, devono cambiare idea perchè lo Stretto è inquinato da tutte le navi che lo attraversano. Regionalismo differenziato? Io sono convinto che a parità di fattori, noi calabresi superiamo le regioni del nord e quindi dico si”, conclude Nucera.

