Nuoto sincronizzato: l’Italica Sport fa collezione di titoli e medaglie ai Campionati Regionali Fin

Le sincronette hanno conquistato vittorie e podi in tutte le competizioni a cui hanno preso parte

Sono esaltanti i risultati ottenuti dall’Italica Sport agli ultimi Campionati Regionali Fin di nuoto sincronizzato. La manifestazione, svoltasi a Rende domenica 26 febbraio, ha visto le atlete della squadra reggina conquistare 11 medaglie: 8 ori, 2 argenti e 1 bronzo. Le sincronette hanno conquistato vittorie e podi in tutte le competizioni a cui hanno preso parte.

Chiara Gasparini si è aggiudicata il titolo di campionessa regionale nel solo tecnico (categoria Esordienti A). Successo anche per Allegra Liconti nel solo libero (categoria Junior).

Medaglia d’oro nel duo tecnico (categoria esordienti A) composto dalle atlete Diletta Pulitanò e Gaia Barbanera. Successo anche per Ilaria Barbanera e Agata Andidero nel duo tecnico (categoria Ragazze).

Titolo regionale per Gaia Barbanera, Giulia Incognito e Diletta Pulitanò nel trio libero (categoria Esordienti A).

Oro anche per Ilaria Barbanera, Agata Andidero e Chiara Sprizzi nel trio libero (categoria Ragazze). Prime classificate Barbara Freno, Chiara Sprizzi e Allegra Liconti nel trio libero (categoria Junior).

Medaglia d’oro anche per l’esercizio libero combinato (categoria Ragazze) rappresentato da Sofia Flesca, Reneé Francesca Ribecco, Chiara Gasparini, Giulia Incognito, Gaia Barbanera e Diletta Pulitanò.

Per Italica Sport, inoltre, ottimo secondo posto nel duo tecnico (categoria Esordienti A) con Giulia Incognito e Chiara Gasparini e nel duo tecnico (categoria Ragazze) con Sofia Flesca e Reneé Francesca Ribecco.

Medaglia di bronzo per il duo libero (categoria Junior) conquistata da Chiara Sprizzi e Allegra Liconti.

Grande soddisfazione, ovviamente, in casa Italica Sport per la dirigenza e per lo staff tecnico.

“Sono entusiasta della crescita tecnica – ha dichiarato l’allenatrice Giovanna D’Amico – che le atlete con passione, impegno, tanta grinta hanno evidenziato in ogni singolo esercizio, raggiungendo il podio sia nei programmi tecnici che nei liberi con degli ottimi punteggi”.

“Il nuoto sincronizzato – ha aggiunto – è una disciplina che richiede tanti sacrifici ma allo stesso tempo regala tante emozioni. È fondamentale ci sia alla base una squadra unita e l’Italica ha sempre messo in evidenza un bellissimo gioco di squadra ogni qual volta è scesa in acqua. Credo sia questa la chiave di ogni successo sportivo”.