Nuova apertura a Reggio: G&G Bottiglieria e Caffetteria, un’esperienza di gusto da non perdere!

Reggio Calabria si prepara ad accogliere un nuovo punto di riferimento per gli amanti del buon bere e dei sapori autentici. Il 22 febbraio 2025, a partire dalle 18:00, inaugura G&G Bottiglieria e Caffetteria, il nuovo locale firmato Puleo Carmelo, situato in Viale Laboccetta, 66.

Un locale raffinato e accogliente, perfetto per chi cerca un ambiente esclusi+++666vo dove concedersi un momento di piacere tra caffè, vini, liquori pregiati e cocktail d’autore.

Più di un bar: un’esperienza sensoriale unica

G&G Bottiglieria e Caffetteria non è un semplice bar, ma un luogo pensato per soddisfare i palati più esigenti. Qui potrai gustare:

Cocktail artigianali e calici di vino accompagnati da abbondanti aperitivi , sia caldi che freddi, ideali per un momento di relax dopo una lunga giornata.

accompagnati da , sia caldi che freddi, ideali per un momento di relax dopo una lunga giornata. Crêpes dolci , farcite con deliziose varianti di Nutella, per una coccola golosa in ogni momento della giornata.

, farcite con deliziose varianti di Nutella, per una coccola golosa in ogni momento della giornata. Spremute di arancia fresche, perfette per iniziare la giornata con la giusta dose di energia.

Un viaggio tra vini e distillati di eccellenza

La bottiglieria è il vero fiore all’occhiello del locale: un’ampia selezione di vini provenienti da alcune delle migliori regioni italiane, tra cui Calabria, Sicilia, Veneto e Puglia.

Ma non finisce qui! G&G Bottiglieria & Caffetteria offre anche una vasta gamma di liquori e distillati, disponibili sia in bottiglie singole che in eleganti confezioni regalo con calici e accessori esclusivi. E per chi desidera qualcosa di unico, è possibile creare bottiglie personalizzate per eventi speciali.

“Ti aspettiamo per brindare insieme”.

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

Viale Laboccetta, 66 – 89132 Reggio Calabria

3715165656