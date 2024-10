Nuova apertura del Comitato Provinciale G.I.V.A. di Reggio Calabria

Ieri, 02 febbraio 2017, presso i locali di aggregazione sociale in Pellaro (RC) è stato istituito il Comitato Provinciale G.I.V.A. di Reggio Calabria, prima sede del nostro Sodalizio fuori il territorio siciliano.

Alla presenza del Presidente Nazionale Dr. Antonino Oliva, i Volontari della nascente struttura hanno votato i propri responsabili indicando quale Presidente del Comitato Provinciale G.I.V.A. di Reggio Calabria il volontario Angelo Morisano e, su proposta di questi, come vice Presidente il Volontario Domenico Quattrone, come tesoriere il Volontario Paolo Marino e come segretario il Volontario Roger Lambert.

Un bel gruppo di giovani con tanta voglia di fare e soprattutto di spendersi a favore degli altri seguendo gli ideali e le regole stabilite dallo statuto e dal regolamento della nostra Associazione che, con quest’ultima inaugurazione, si conferma non solo realtà viva nel mondo della Protezione Civile regionale e nazionale e del mondo sociale, ma anche un gruppo in continua crescita.

La prima sede nella Regione Calabria è infatti la quattordicesima sede del Gruppo Internazionale Volontariato Arcobaleno sul territorio nazionale.

Il nuovo Comitato ha stabilito la propria sede in Pellaro (RC) via San Giovanni 75/a. Chiunque voglia informazioni o desideri fare parte di questa bella iniziativa può contattare il numero 3409761962 o scrivere a provincialereggio@associazionegiva.eu .