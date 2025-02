Sarabanda apre a Reggio Calabria: un nuovo spazio dedicato alla moda per i più piccoli

C’è una nuova storia da raccontare nel cuore di Reggio Calabria, fatta di eleganza, qualità e amore per la moda dei più piccoli. Lo storico negozio di Corso Giuseppe Garibaldi 433/435, da sempre un punto di riferimento per l’abbigliamento da bambino, si rinnova e si trasforma in Sarabanda Store, portando con sé tutta l’esperienza e la passione che da anni accompagna le famiglie della città nelle loro scelte di stile.

L’attesa sta per finire: sabato 1° marzo alle ore 17:00 il nuovo Sarabanda Store aprirà ufficialmente le sue porte, pronto a far scoprire una collezione meravigliosa, pensata per vestire bambini e ragazzi da 0 a 16 anni con capi raffinati, confortevoli e adatti a ogni occasione.

Una nuova immagine, la stessa passione di sempre

Dopo anni di esperienza con Brums e Minime, il negozio cambia look e inaugura un nuovo capitolo con Sarabanda come main brand, affiancato da Minibanda per i più piccoli e Ducati per uno stile dinamico e sportivo. Un cambio di nome e di collezioni, ma con la stessa professionalità e attenzione ai dettagli che hanno reso questo negozio un punto di riferimento per tante famiglie.

Qui, ogni capo è pensato per accompagnare i bambini nelle loro avventure quotidiane con stile, qualità e comfort. Dai momenti di gioco alle occasioni speciali, Sarabanda offre abiti che combinano eleganza e funzionalità, perché vestire bene i bambini significa regalare loro libertà di movimento e sicurezza, senza rinunciare al piacere di sentirsi speciali.

Un weekend di festa tra dolci sorprese e vantaggi esclusivi

L’apertura del nuovo Sarabanda Store sarà una vera festa, pensata per accogliere con calore tutte le famiglie. Per i più piccoli ci saranno palloncini colorati e lecca-lecca, mentre i grandi potranno gustare dolcetti in un’atmosfera accogliente e familiare.

E non finisce qui! Per tutto il weekend di apertura sarà possibile attivare gratuitamente la Fidelity Card, iniziando subito ad accumulare punti e ottenendo un esclusivo sconto del 10% immediato sui primi acquisti. Un’occasione imperdibile per scoprire le nuove collezioni e approfittare di un vantaggio speciale.

Un nuovo punto di riferimento per la moda dei bambini a Reggio Calabria

Sarabanda, che si sviluppa su una superficie di due piani e dove il primo è interamente dedicato all’outlet del brand, porta in città il bello italiano fatto bene, una moda che racconta l’infanzia attraverso tessuti di qualità, dettagli raffinati e uno stile che cresce insieme ai bambini. Il team dello store, con la sua esperienza e la sua dedizione, è pronto ad accogliere ogni famiglia con consigli, professionalità e la passione di chi veste i bambini con amore e cura da anni.

L’appuntamento è quindi per sabato 1° marzo alle ore 17:00, in Corso Garibaldi 433/435. Un nuovo viaggio sta per cominciare, e sarà ancora più bello con voi.

“Vi aspettiamo per festeggiare insieme questa nuova avventura e per scoprire una collezione straordinaria, pensata per i vostri bambini con amore e stile”.

Maggiori informazioni

Corso Giuseppe Garibaldi 433/435 – Reggio Calabria

Per rimanere sempre aggiornato su tutte le novità, segui la pagina Instagram.