Nuova apertura per “Mariella Spose”. L’atelier si sposta in centro, ecco tutte le novità

L'atelier reggino "Mariella Spose, che ha conquistato sposi e familiari con la sua ampia offerta per cerimonie, cambia location e si sposta in centro

Una passione familiare che diventa lavoro ed un sogno che si trasforma in realtà: è questa la storia del noto atelier reggino “Mariella Spose“.

L’atelier ha conquistato sposi e familiari con la sua ampia offerta per cerimonie.

Un’attività che giunge al tanto ambito traguardo dei suoi primi 10 anni e decide di festeggiarlo spostandosi un pò più vicino al centro.

I nuovi locali saranno ubicati infatti in Via Amerigo Vespucci 7a ed a raccontarci questa nuova sfida è la proprietaria, Mariella D’Arrigo:

“Mia madre era una bravissima sarta e stilista, nel momento in cui è venuta a mancare ho capito che dovevo, ad ogni costo, proseguire il suo lavoro. Ho perseguito questo sogno mettendoci anima e corpo e, con il passare degli anni, ho potuto raccoglierne i frutti”.

Secondo la stilista reggina, la spinta che l’ha portata al successo sono i suoi clienti:

“Le spose che ho conosciuto in questi anni sono veramente tantissime, ma in generale tutti i clienti che vengono a trovarci presso il nostro Atelier si sentono come a casa e instaurano, fin da subito, un rapporto particolare con noi”.

Sarà per la gentilezza, la cordialità e la disponibilità, ma Mariella D’Arrigo ha veramente dato vita ai sogni di innumerevoli sposi e famiglie che, all’interno del suo negozio, hanno visto realizzati i progetti di un’intera vita.

“Ci occupiamo della sposa, come anche dello sposo e di tutti i loro invitati. La particolarità del nostro atelier risiede però nel nostro servizio sartoriale. Produciamo per tutti i nostri clienti abiti su misura secondo i loro desideri”.

Professionalità e passione per la moda, sono questi gli ingredienti principali che fanno di M.S. Atelier un punto di riferimento per i futuri sposi.

Al suo interno è infatti possibile trovare un vasto assortimento di abiti da sposa, sposo, e per tutte le occasioni in cui l’eleganza è la priorità. Soddisfare anche i più esigenti non è una sfida, bensì un imperativo ed un piacere per Mariella Spose.

Tra le diverse linee presenti in atelier, ce n’è anche una dedicata alle spose curvy, studiata fin nei piccoli dettagli per minimizzare le forme e valorizzare al meglio ogni fisico.

Gli abiti, esclusivamente made in Italy, punta di diamante dello store, non sono però gli unici protagonisti. Le future spose troveranno anche ogni tipo di accessorio: scarpe, veli, acconciature, intimo, diademi. Tutto ciò che potrà renderle ancor più belle nel loro giorno più importante.

Anche lo sposo avrà la possibilità di scegliere l’abito perfetto tra un’ampia selezione di marchi. Luigi Bruno, Gielle Fashion, Enzo Romano, Magnani Uomo, per citarne alcune. Dai più tradizionali ai più grintosi ed alla moda, ogni abito è proposto in tessuti di alta qualità. Anche per l’uomo è presente una vasta gamma di accessori: gemelli, spille, calzature, cinture, camicie, cilindri, bastoni.

Raccontandoci la sua attività ed il suo modo di fare imprenditoria a Reggio Calabria, Mariella D’Arrigo afferma:

“Il segreto è rimanere sempre con i piedi per terra. Ho sempre detto che la cosa fondamentale per una sposa moderna è avere la sicurezza di indossare l’abito giusto, ma in vista della nuova apertura ho deciso di affidarmi ad altre parole, forse più toccanti e di farne il mio motto: “Fai quello che ami e ami quello che fai”.

L’appuntamento con la new opening è per domenica 20 gennaio alle ore 19:00 in Via Amerigo Vespucci, 7a. All’evento saranno presenti le telecamere di “Mi Sposo Tv” con l’immancabile Marco Renzi ed il famoso stilista Stefano Blandaleone.

Tutti i cittadini avranno dunque la possibilità di conoscere la collezione 2019 con qualche anticipo del 2020!

Per tutte le info è possibile visitare il sito di Mariella Spose, la pagina facebook o contattare il numero 3406954790.

INFO UTILI:

Lunedì: Mattina chiuso / Pomeriggio: 16:00 – 20:00

Martedì – sabato: dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00

Domenica: aperto su appuntamento.