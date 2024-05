'Origini': a Reggio nasce il nuovo laboratorio gluten free

Nel cuore pulsante di Reggio Calabria, nasce “Origini Senza Glutine“, un laboratorio artigianale dedicato alla produzione di alimenti senza glutine che unisce passione e tradizione. Questa nuova realtà gastronomica offre l’opportunità di riscoprire i sapori autentici delle origini italiane senza compromettere la qualità.

Un viaggio sensoriale tra sapori autentici

Ogni prodotto di “Origini Senza Glutine” è concepito come un viaggio alla scoperta del gusto. Gli ingredienti freschi e selezionati provengono da produttori locali e sono lavorati con cura, rispettando la terra e le sue stagioni. Questo approccio garantisce una qualità senza pari e sapori autentici che riportano alla mente le tradizioni culinarie di un tempo.

“Origini Senza Glutine” crede fermamente che il cibo sia un’esperienza da condividere, un momento di convivialità e gioia da vivere senza limitazioni. Per questo, il laboratorio si impegna ad creare prodotti non solo gustosi, ma anche accessibili a tutti, comprese le persone che non necessitano di seguire particolari regimi alimentari. L’obiettivo è riscoprire la vera essenza della cucina italiana.

Pane e lievitati: capolavori artigianali

Nel laboratorio, il pane e i lievitati senza glutine sono veri capolavori artigianali. Ogni prodotto viene realizzato con passione e attenzione, garantendo un sapore autentico e una consistenza irresistibile. La cura nella preparazione si riflette in ogni morso, offrendo un’esperienza culinaria unica.

Pasta fresca: tradizione e versatilità

La pasta fresca è la protagonista assoluta nel laboratorio di “Origini Senza Glutine”. Lavorata a mano con ingredienti selezionati, questa pasta garantisce una consistenza perfetta e un gusto autentico, tutto rigorosamente gluten free. Un’ottima scelta per chi cerca sapori tradizionali senza compromessi.

Dolci senza glutine: momenti di felicità

Quante volte hai rinunciato a un dolce momento di condivisione? Grazie ai dolci senza glutine di “Origini”, appena sfornati, potrai riscoprire i sapori felici e genuini delle origini. Ogni dolce è preparato con la stessa attenzione e passione, offrendo una dolce pausa senza pensieri.

Surgelati senza glutine: praticità e gusto

Il laboratorio offre anche una varietà di surgelati senza glutine, perfetti per una cucina veloce e deliziosa. Dai piatti pronti come lasagne al forno alle pizze surgelate, ogni prodotto è preparato con cura e attenzione, garantendo qualità e gusto anche nella praticità.

La qualità è il fulcro di tutto ciò che “Origini Senza Glutine” fa. Dalla selezione accurata delle migliori farine senza glutine alla dedizione in ogni fase della lavorazione, il laboratorio si impegna a garantire prodotti altamente genuini. La passione per il cibo e il miglioramento costante sono evidenti in ogni prodotto offerto.

“Origini Senza Glutine” non è solo un laboratorio, ma un luogo dove cibo viene visto non solo come nutrimento, ma come un modo per connettersi con gli altri, rendendo ogni pasto un’esperienza da condividere. Senza rinunciare al gusto.

Il nuovo locale che ha da poco aperto le sue porte ai clienti rappresenta una nuova e preziosa aggiunta al panorama culinario di Reggio Calabria, offrendo prodotti di alta qualità senza glutine e senza lattosio, che però soddisferanno anche i palati più esigenti di chi non deve per forza rinunciare al glutine.

La gastronomia infatti presenterà pietanze anche naturalmente senza glutine.

La location in centro città e l’apertura nella fascia oraria del pranzo saranno di certo due peculiarità che non sfugiranno ai lavoratori ed ai frequentatori della zona. Adesso non resta che assaggiare le bontà di Origini.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Via Cairoli 3/A, Reggio Calabria

Lun – Sab: 8 – 14 / 16:30 – 20

Domenica chiuso

Segui le pagine Facebook e Instagram, oppure visita il sito.