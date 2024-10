Nuova funzione di Instagram

Arriva una grande novità su Instagram, social network di fotografia per eccellenza. A lanciare la notizia è la pagina Facebook ufficiale, che comunica:

“Sorpresa! A partire da oggi, puoi condividere fino a dieci foto e video in un unico post su Instagram. Con questo aggiornamento non dovrai più scegliere la foto o il video migliore di un’esperienza che desideri ricordare.

Quando vuoi caricare un post sul tuo feed, vedrai una nuova icona che ti consentirà di selezionare più foto e video. Puoi controllare l’aspetto finale del tuo post in modo facile e preciso. Puoi toccare e tenere premuto per modificare l’ordine, applicare un filtro su tutti gli elementi contemporaneamente o modificarli uno alla volta. Al momento, questi post consentono di essere accompagnati da un’unica didascalia e possono essere caricati solo in formato quadrato.

Sul profilo, vedrai che la prima foto o il primo video di questi post ha una piccola icona, il che significa che ci sono altri contenuti da vedere. Nel feed, vedrai dei puntini blu in fondo ai post a indicare che puoi scorrere per vedere altro. Puoi mettere “Mi piace” e commentare come fai normalmente.Questa funzione sarà disponibile a livello globale nelle prossime settimane su iOS e Android”.