Giunta Falcomatà, gli auguri del Comune di Villa: ‘Scopelliti punto di riferimento importantissimo’

L’amministrazione comunale di Villa San Giovanni augura buon lavoro alla neonata Giunta comunale di Reggio Calabria.

L’auspicio è quello che il “secondo tempo” chiesto ed ottenuto dai reggini sia l’occasione per raggiungere gli obiettivi programmatici che servano al rilancio ed allo sviluppo della Città più popolosa e più antica della Calabria, guida della Città Metropolitana.

Un sentito in bocca al lupo al Sindaco Falcomatà ed a tutti gli assessori nominati, confermati e di prima nomina. La vicinanza territoriale del nostro Comune con la Città di Reggio Calabria ha da sempre rappresentato la possibilità di un proficuo rapporto istituzionale di collaborazione che oggi, al di là del colore politico delle due amministrazioni, deve rivitalizzarsi e consolidarsi per il raggiungimento di sempre nuovi traguardi anche e soprattutto come area integrata dello Stretto con la dirimpettaia Messina. Ci sarà permesso esprimere grande soddisfazione e forte entusiasmo per la nomina di Rosanna Scopelliti ad Assessore alla Cultura, Turismo, Legalità, Scuola ed Università.

Rosanna Scopelliti ha sempre rappresentato per Villa San Giovanni un punto di riferimento importantissimo per il percorso di legalità e di lotta alla criminalità organizzata. Il legame con Villa e soprattutto con questa amministrazione in carica è stato sempre intenso al punto che questo importante nomina e la sfida che ne consegue li sentiamo anche nostri.