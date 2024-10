Nuova Giunta, Klaus Davi: ‘Anni di buio per Reggio’

“In campagna elettorale e nei vari dibattiti televisivi fra candidati il neo sindaco Falcomata (che comunque ha vinto al ballottaggio con un ampio margine, questo va ribadito) aveva parlato di un grande progetto per il rilancio della città di Reggio Calabria. Aveva snocciolato una serie di progetti che la sua amministrazione avrebbe espletato. Ora sono contento di constatare che gli esperti di ‘marketing territoriale’ arruolati all’uopo sono Nino de Gaetano e Sebastiano Romeo attraverso i loro improbabili ventriloqui.”

“Saranno altri cinque anni di buio pesto per Reggio. Per i commercianti (a cui hanno già iniziato a fare la guerra), per le strutture di accoglienza turistica, per i bar, per gli artigiani e per la reputazione in generale della città che scenderà a picco. D’altra parte anche il ‘sistema’ ha voluto cosi anche attraverso i suoi ‘volonterosi carnefici’ gli efficienti e servizievoli burocrati ben insediati nelle varie istituzioni .”

Lo ha dichiarato Klaus Davi già candidato sindaco di Reggio Calabria.