Nuova ondata di visitatori a Reggio Calabria, arrivano Berlin e Costa Vittoria

Il prossimo 2 ottobre a Reggio Calabria è prevista una nuova ondata di crocieristi che dal porto di Reggio Calabria si muoveranno a visitare il centro storico.

Le dichiarazioni del consigliere delegato al Turismo Giovanni Latella.

“Continua l’avvicendamento di crocieristi nella nostra città, frutto di un continuo lavoro di squadra nell’ottica della destagionalizzazione dei flussi turistici”.

“Per martedì prossimo invito pertanto tutti i cittadini all’accoglienza – continua Latella – ma soprattutto gli esercenti a farsi trovare pronti a intercettare questa nuova ondata di visitatori, così come sta facendo il settore cultura e turismo comunale che, come di consueto, farà trovare i siti culturali e di interesse aperti insieme agli infopoint”.

Il consigliere Latella sta già lavorando al prossimo calendario di crocieristi in città mettendo a punto un coordinamento che afferma: “Si avvale di tutte le forze produttive della città, e anche di numerosi giovani che grazie all’alternanza scuola lavoro con l’istituto turistico economico di Reggio hanno maturato nel tempo l’esperienza per accogliere il turista in maniera professionale”.

“Non è ancora abbastanza – conclude Latella – ma abbiamo imboccato la via maestra, mentre ci prepariamo ad accogliere con il sindaco Falcomatà il meeting annuale dei tour-operator tedeschi che dal 10 al 14 ottobre soggiorneranno nella nostra città per conoscere e promuovere la “destinazione Reggio Calabria”, indicata e scelta quale luogo ad alta potenzialità da proporre sul mercato internazionale”.