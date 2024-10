Nuova Solidarietà e Compagnia dello Stretto a confronto con Irto

Si discuterà di lavoro e nuove idee di occupazione, venerdì 15 dicembre alle ore 17.30 presso il salone della Casa della Solidarietà Pasquale Rotatore a Catona.

La redazione di In Cammino – il giornale on line di Nuova Solidarietà – dialogherà con il Presidente del Consiglio regionale Nicola Irto, su un’idea di sviluppo occupazionale che possa coinvolgere, giovani e stakeholders, in un progetto definito ‘ideaforjob’, un percorso condiviso tra la ‘Compagnia delle Stretto’ di Fabiano Palamara e l’associazione Nuova Solidarietà.

Interverranno per raccontare casi di successo, i professionisti della VSD Group, società fiore all’occhiello del territorio che agisce nel settore della logistica.

E’ previsto un intervento in rappresentanza di Confindustria, da parte di Angelo Marra, responsabile del Settore Terziario.

Cittadini, imprenditori e realtà commerciali sono invitate a partecipare.

Ufficio stampa Nuova Solidarietà