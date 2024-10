Nuova trasferta per la BIC, i reggini si scontrano con l’HBari

Sabato 24 novembre alla Farmacia Dott.ssa Pellicanò R.C. BIC spetterà la seconda giornata di campionato nuovamente in trasferta e ancora una volta in Puglia, affrontando questa volta l’HBari 2003. Il Bari forte dell’innesto Samadi Abdelkhalak, pivot marocchino scoperto e portato in Italia per la prima volta proprio dalla formazione calabrese la scorsa stagione, darà sicuramente il massimo per cercare di portare a casa il risultato.

Reggio Calabria partirà con diverse assenze tra le quali Stefano Rossetti, ma certamente con i favori del pronostico e con un Mattia Sala in più, anche se ancora non al top della condizione. Incontri come questi potranno sicuramente servire molto ai reggini per rodare tattiche e cominciare a conoscersi meglio in campo tra le diverse soluzioni a cui può aspirare coach Cugliandro ancora dubbioso sulla scelta dei dodici convocati. Una trasferta lunga ed insidiosa quindi per i giocatori del Presidente De Felice, ma pronti come sempre a portare a casa il risultato.

HBari 2003 – Farmacia Dott.ssa Pellicanò RC BiC sabato 24 novembre ore 18.00