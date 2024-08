Nuove fermate sulla tratta Reggio-Melito, stop dalla conferenza dei servizi

Realizzazione di Nuove Fermate Metropolitane e upgrade tecnologico sulla tratta Reggio Calabria-Melito, arriva lo stop dalla conferenza dei servizi. Come si legge dalla delibera del Comune di Reggio Calabria, il settore Lavori Pubblici “ha emesso la Determinazione Dirigenziale N. 3543, concludendo negativamente la Conferenza di Servizi indetta per la realizzazione di tre nuove fermate a standard metropolitano e per l’upgrade tecnologico della tratta Reggio Calabria Centrale – Melito Porto Salvo”.

Contesto e Finanziamenti

Nel 2017, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva assegnato un contributo di 23 milioni di euro al Comune di Reggio Calabria per supportare un modello di offerta metropolitana, in base al Decreto n. 587. Successivamente, nel 2018, con Decreto 360, veniva confermata la ripartizione delle risorse.

Convenzioni e Attuazione

Il 17 gennaio 2020, una nuova Convenzione veniva stipulata tra il Ministero, il Comune di Reggio Calabria e RFI S.p.A. per la realizzazione delle fermate e l’upgrade tecnologico. La società RFI è stata individuata come Soggetto Attuatore degli interventi, con un budget assegnato di 12 milioni di euro per la progettazione e la realizzazione delle fermate, e 11 milioni di euro per il potenziamento tecnologico della tratta.

Evoluzione del Progetto

Il progetto definitivo è stato prodotto il 17 marzo 2021, seguito dalla Conferenza dei Servizi indetta il 2 febbraio 2022 per l’acquisizione dei nulla osta degli enti tutori dei vincoli nell’area d’intervento. Tuttavia, nel 2023, sono emerse esigenze di variazioni progettuali e adeguamenti al prezziario, che hanno portato a note di richiesta di rettifica e rimodulazione dell’iter progettuale.

Conclusione della Conferenza di Servizi

Nonostante gli sforzi, le note del 7 marzo 2023 e del 13 novembre 2023 non hanno consentito la chiusura positiva della Conferenza dei Servizi. Pertanto, è stata adottata la determinazione motivata di conclusione negativa della Conferenza.

Implicazioni e Pubblicazione

La Determinazione ha efficacia immediata e viene pubblicata sull’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Reggio Calabria. È ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica.