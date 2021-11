Reggio e le nuove opere di edilizie, Versace: 'Vogliamo trasformare le scuole in Campus'

Oltre 800 mila euro per le scuole, quasi 1 milione per palazzo Alvaro ed un nuovo capitolo di bilancio per l'edilizia sportiva. Versace illustra le prossime mosse della Metro City

Il consiglio metropolitano di Reggio Calabria, tenutosi nella giornata di ieri, venerdì 5 novembre, ha approvato con 11 voti favorevoli e 2 astenuti, il 9° punto all'ordine del giorno. La "Proposta n. 82 del 29/9/2021 “Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023, Esercizio 2021, ai sensi dell'art. 175 e 187 del D.lgs. 267/2000, attraverso il diverso utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione 2020, per nuove Opere Edilizia” è stata illustrata all'aula dal consigliere delegato Carmelo Versace e, ulteriori dettagli riguardanti i lavori di palazzo Alvaro sono stati forniti, invece, dal dirigente arch. Giuseppe Mezzatesta.

Nuove opere di edilizia per la Metro City: il consiglio approva le delibere

Sono in tutto 3 le delibere che il consigliere Versace ha portato in aula durante l'ultima seduta del Consiglio Metropolitano:

950 mila euro per la ristrutturazione ed all’efficientamento energetico di Palazzo Alvaro;

per la ristrutturazione ed all’efficientamento energetico di Palazzo Alvaro; oltre 800 mila euro per finanziare opere quali l’istituto magistrale “Gulli” di Reggio e l’” Alvaro ” di Palmi, l’istituto “ Severi ” di Gioia Tauro ed il “ Righi ” di Reggio, il Convitto nazionale “ Campanella ” reggino ed il “ Fermi ” di Villa San Giovanni, la scuola “ Careri ” di Taurianova e le opere di canalizzazione del liceo scientifico ed un centro sportivo da realizzare a Gioiosa Jonica , l’istituto “ Milano ” di Polistena e gli uffici di via Aschenez (di competenza della Città metropolitana);

per finanziare opere quali l’istituto magistrale di Reggio e l’” ” di Palmi, l’istituto “ ” di Gioia Tauro ed il “ ” di Reggio, il Convitto nazionale “ ” reggino ed il “ ” di Villa San Giovanni, la scuola “ ” di Taurianova e le opere di canalizzazione del liceo scientifico ed un da realizzare a , l’istituto “ ” di Polistena e gli (di competenza della Città metropolitana); fondi Covid che servivano per noleggio attrezzature, per interventi di manutenzione e adeguamento degli spazi.

Il consigliere delegato all’Edilizia scolastica, Carmelo Versace, ha sottolineato come questo "sia soltanto l’ennesimo atto prodotto dal Consiglio metropolitano destinato al miglioramento delle nostre scuole".

"Soltanto la scorsa seduta – ha specificato – abbiamo destinato ben 900 mila euro ad un settore che può contare sulla nostra massima attenzione. Ciò che vogliamo garantire ai dirigenti, agli studenti ed a tutti gli operatori scolastici è la possibilità di poter vivere a 360° ambienti che non dovranno più essere concepiti esclusivamente come luoghi di apprendimento. L’occasione mi è utile per ringraziare tutti i consiglieri delegati che, sul punto, hanno dimostrato sensibilità e comprensione davvero estreme".

L'adeguamento degli spazi e la manutenzione straordinaria riguarderanno ben 17 istituti del territorio metropolitano dove ci sono dei lavori in sospeso segnalati dagli organi scolastici e che necessitavano di una risposta da parte della Metro City.

Versace a CityNow: 'Vogliamo trasformare le scuole in Campus'

"La nostra attenzione verso le scuole - ha aggiunto Versace a CityNow - non è un episodio ma un obiettivo che ci siamo prefissati dal primo giorno. L'intento è quello di non far rimanere gli istituti un semplice contenitore dove mandare i figli. La scuola non è solo un luogo di apprendimento e, per tale motivo, vogliamo trasformare gli istituti metropolitani in devi veri e propri Campus, come quelli delle comunità di carattere europeo. Vogliamo provare a creare dentro gli istituti, ma anche fuori, attività da vivere a 360 gradi. Qui le famiglie potrebbero godere di una formazione esclusiva dando spazio non solo al carattere istruttivo, ma anche alla parte ludico-sportiva-ricreativa".

Dopo un lungo iter burocratico, adesso, la Città Metropolitana è pronta a partire con l'affidamento dei lavori. A CityNow, Versace ha anticipato l'organizzazione di una conferenza stampa, prevista fra una decina di giorni, per presentare l'intero pacchetto di interventi che la Metro City metterà in atto ed i progetti già approvati dal MIUR.

"La scelta di puntare su determinati istituti - ha concluso Versace - è derivata dalle segnalazioni pervenuteci da parte dei dirigenti scolastici. In alcuni casi siamo stati letteralmente inondati. Per questo motivo, non potevamo far altro che dare risposte concrete alla comunità".

I lavori a palazzo Alvaro e negli uffici di via Aschenez

Nel corso della seduta, che ha segnato una bella pagina di politica locale grazie alla sinergia tra maggioranza e opposizione, il consigliere Romeo è intervenuto per domandare per quale motivo una buona fettadi fondi - vista anche l'ampia misura degli interventi - "siano stati destinati al rifacimento di palazzo Alvaro ed agli uffici di via Aschenez e, invece, non si sia pensato di utilizzarli per sanare i danni causati dal maltempo, in particolar modo nella provincia reggina".

La risposta è arrivata immediata da parte del consigliere delegato all'edilizia:

"Si tratta di un avanzo vincolato e non poteva essere utilizzato in alcun altro modo".

Per illustrare al meglio i progetti sul tavolo è intervenuto anche il dirigente Mezzatesta a cui il primo cittadino metropolitano Giuseppe Falcomatà ha ceduto la parola per entrare nel merito della proposta che, poco dopo, è stata approvata a maggioranza.

"C'è un impegno importante per quanto riguarda palazzo Alvaro e gli uffici di via Aschenez - ha spiegato Mezzatesta - perché vi sono delle necessità impellenti. I 950 mila euro servono a sistemare i problemi che, da anni, si ripresentano. Ad ogni pioggia l'acqua arriva dentro gli ambienti. Alcune sale, non solo non sono utilizzabili, ma necessitano di interventi di impiantistica".

I lavori riguarderanno probabilmente anche gli interni, le vetrate e gli infissi, i condizionatori in disuso e sono previste anche opere di manutenzione per garantire l'agibilità dell'edificio. Nei prossimi mesi potrebbe arrivare anche un finanziamento per la ditta aggiudicatrice direttamente dal Ministero dell'Interno.

150 mila euro di avanzo libero per l'edilizia sportiva

Nell'ambito della seduta, in cui è apparso chiaro l'impegno sinergico dei consiglieri, Versace è riuscito, anche, ad istituire un capitolo dedicato all'edilizia sportiva da inserire nella variazione di bilancio.