Cresce l’offerta di voli in Calabria: 66 destinazioni per l’estate 2025

Dal Tito Minniti sarà possibile raggiungere 15 destinazioni. Dal 1° marzo una promo per il parcheggio negli aeroporti

SACAL, la società che gestisce gli aeroporti calabresi, ha annunciato una significativa espansione della rete di collegamenti per l’estate 2025. Con otto nuove rotte da Lamezia Terme, sei da Reggio Calabria e una da Crotone, i viaggiatori avranno a disposizione un’offerta sempre più ricca di destinazioni, sia nazionali che internazionali.

L’obiettivo è quello di potenziare la connettività della Calabria, offrendo ai residenti e ai turisti una gamma sempre più ampia di possibilità per raggiungere mete chiave in Italia e in Europa.

“L’incremento delle destinazioni riflette il nostro impegno costante nel migliorare la connettività della Calabria e nel rispondere alla crescente domanda di mobilità da parte di turisti e residenti”, ha dichiarato Marco Franchini, Amministratore Unico di SACAL.

Con queste nuove aggiunte, la rete dei tre aeroporti calabresi raggiunge un totale di 66 collegamenti di linea, suddivisi tra 45 destinazioni da Lamezia Terme, 15 da Reggio Calabria e 6 da Crotone.

Tutte le nuove rotte per l’estate 2025

Aeroporto di Lamezia Terme: 8 nuove rotte

L’aeroporto principale della Calabria continua ad espandersi, aggiungendo nuove destinazioni chiave in Europa e in Italia:

Tirana (Albania) – attivata in inverno 2024

– attivata in inverno 2024 Breslavia (Polonia) – dal 30 marzo 2025

– dal 30 marzo 2025 Trieste (Italia) – dal 30 marzo 2025

– dal 30 marzo 2025 Bucarest (Romania) – dal 31 marzo 2025

– dal 31 marzo 2025 Madrid (Spagna) – dal 1° aprile 2025

– dal 1° aprile 2025 Francoforte (Germania) – dal 6 aprile 2025

– dal 6 aprile 2025 Parigi Orly (Francia) – dal 21 maggio 2025

– dal 21 maggio 2025 Nizza (Francia) – dal 23 giugno 2025

Queste destinazioni si aggiungono a una già vasta offerta, consolidando Lamezia Terme come hub di riferimento per i voli internazionali in Calabria.

Aeroporto di Reggio Calabria: 6 nuove rotte

Anche lo scalo dello Stretto beneficia di un ampliamento dell’offerta, con nuove rotte che rafforzano i collegamenti verso il Nord Italia e importanti città europee:

Milano Malpensa (Italia) – attivato in inverno 2024

– attivato in inverno 2024 Pisa (Italia) – attivato in inverno 2024

– attivato in inverno 2024 Parigi Beauvais (Francia) – attivato in inverno 2024

– attivato in inverno 2024 Francoforte Hahn (Germania) – attivato in inverno 2024

– attivato in inverno 2024 Londra Stansted (Regno Unito) – attivato in inverno 2024

– attivato in inverno 2024 Katowice (Polonia) – attivato in inverno 2024

Queste nuove destinazioni consentiranno a Reggio Calabria di accrescere il proprio ruolo strategico, migliorando i collegamenti per chi viaggia per affari o per turismo.

Aeroporto di Crotone: 1 nuova rotta

Lo scalo di Crotone si arricchisce con una nuova tratta internazionale, aumentando la sua presenza nel mercato tedesco:

Düsseldorf Weeze (Germania) – dal 31 marzo 2025

L’inserimento di questa nuova destinazione rappresenta un’opportunità importante per attrarre turisti tedeschi nella regione e per facilitare gli spostamenti della comunità calabrese all’estero.

Un’estate con 66 destinazioni totali

L’incremento delle tratte porta gli aeroporti calabresi a un totale di 66 collegamenti di linea, così suddivisi:

Lamezia Terme : 45 destinazioni

: Reggio Calabria : 15 destinazioni

: Crotone: 6 destinazioni

Questa crescita è un segnale positivo per lo sviluppo della Calabria, che si sta affermando sempre di più come una regione ben collegata con il resto d’Europa e del mondo.

Sconti per il parcheggio negli aeroporti calabresi

Per incentivare i viaggiatori a usufruire dei servizi aeroportuali, SACAL ha annunciato una promozione speciale per il parcheggio nei tre aeroporti.

Dal 1° al 31 marzo 2025, chi prenoterà il parcheggio attraverso il sito ufficiale di SACAL (https://parking.sacal.it/) potrà beneficiare di uno sconto del 15% sulle tariffe pubblicate.

Questa promozione sarà valida per le soste effettuate nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2025, fino ad esaurimento disponibilità dei posti in offerta.

Conclusioni

L’annuncio delle nuove rotte per l’estate 2025 rappresenta un passo avanti fondamentale per la mobilità aerea in Calabria. Con più voli, più destinazioni e un’offerta sempre più internazionale, la regione si conferma in crescita, capace di attrarre turisti e di offrire ai residenti nuove opportunità di viaggio.

L’attenzione di SACAL verso la connettività e i servizi aeroportuali dimostra un impegno concreto per rendere gli aeroporti calabresi sempre più competitivi e accessibili, contribuendo allo sviluppo economico e turistico della regione.