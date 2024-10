Reggio, nuova segnaletica in centro città: creati 4 nuovi posti

Obiettivo risolvere i disagi di un'area notoriamente problematica dal punto di vista del traffico veicolare in centro a Reggio Calabria

Dicono che la curiosità sia donna, ma appartiene, inequivocabilmente, anche alla stampa. È per questo motivo che, subito, dopo aver visto la foto che immortala la nuova segnaletica in corso d’opera nel centro, la redazione di CityNow si è impegnata per capire cosa ci fosse dietro.

La risposta è prontamente arrivata da parte delle istituzioni preposte. La polizia municipale ha fatto sapere ai reggini quanto segue:

“Nell’ambito dei più generali servizi finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, la polizia locale di concerto con il servizio viabilità e traffico e la ditta Castore su specifico indirizzo dell’assessore competente, ha avviato il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale di un’area notoriamente problematica dal punto di vista del traffico veicolare”.

Le nuove strisce bianche, infatti, si trovano proprio di fronte la Chiesa del Crocefisso, area nevralgica in particolar modo negli orari di punta.