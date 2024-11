Nuovi arrivi Obey da Multikulti Shop

Scopri le nuove collezioni Obey da Multikulti Shop, con t-shirt, felpe e chinos. Non perderti i capi del celebre street artist Shepard Fairey!

Il più celebre street artist del mondo: Shepard Fairey. Dopo aver contribuito in maniera determinante alla campagna elettorale del presidente statunitense Obama, il suo stile è diventato oggetto del desiderio per gli appassionati d’arte sparsi in tutti i continenti, incentrato sui temi della critica sociale o dedicato a personaggi di assoluta rilevanza della cultura popolare, si è creato un vero e proprio culto.

Multikulti Shop vi propone nuove t-shirt, felpe con cappuccio e non, maglioni e i nuovi arrivati chinos. Tanti modelli tanti colori tutti da indossare. Noi vi proponiamo una selezione interessante, ma per avere una visione completa e non farsi sfuggire il must-have dell’inverno vi consigliamo di fare un salto direttamente al negozio.