Anas, 1 milione di euro per le gallerie della SS 106 in provincia di Reggio Calabria

Anas ha consegnato all’impresa appaltatrice A.T.I. Pagano &Ascolillo Spa – Visco Daniele e Raffaele snc – Eurowork srl, con sede in Roma, i lavori di manutenzione degli impianti di illuminazione delle gallerie presenti lungo la strada statale 106 ‘Jonica’, in provincia di Reggio Calabria.

Nuovi impianti di illuminazione per le gallerie della SS 106

Nel dettaglio gli interventi – per un investimento complessivo di 1 milione di euro – riguarderanno, principalmente, la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione – con tecnologia a led per un maggior confort visivo e risparmio energetico – delle gallerie San Gregorio, Valanidi II, Mesofugna, Bovalino e degli svincoli di San Gregorio, Roghudi e San Pasquale.

Il concreto avvio delle attività è fissato entro la seconda metà del mese corrente; l’ultimazione degli interventi è prevista nel mese di giugno 2021.

