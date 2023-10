Dal mare di Riace nuovi rinvenimenti legati ai Bronzi, Braghò: 'Scoperta importantissima'

È luogo comune affermare che “la storia si ripete” e sembra esser accaduto proprio questo a Riace dove, oltre 50 anni dopo il rinvenimento dei magnifici Bronzi, un subacqueo ha portato alla luce dei reperti che sembrano essere legati ai due guerrieri simbolo della città di Reggio Calabria, oggi punta di diamante del Museo Archeologico.

In una conferenza stampa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale, ed alla presenza di diversi esperti, il prof. Braghò, da sempre appassionato di Bronzi ed a caccia della verità in merito alla loro storia, ha raccontato quanto accaduto questa estate e gli accertamenti in corso per stabilire i legami con il ritrovamento di Mariottini.

Professore, studioso, giornalista e anche subacqueo, Giuseppe Braghò torna spesso a Riace che, nel corso della conferenza stampa odierna, dal titolo – non a caso – “Colpo d’occhio” ha definitivo “una seconda casa” per delle immersioni ricreative.

“Giorno 1 agosto sono venuto qui, nella mia vera patria a fare un’immersione di affezione. Per me Riace è la mia vera patria. Ho girato il mondo, ma qui c’è qualcosa che mi affascina e mi trascina. Come sono solito fare, sono andato a salutare gli scogli del rinvenimento dei Bronzi e stavo per tornare a riva. Solitamente, però, dall’immersione portiamo sempre qualcosa a casa dal fondale, mia moglie ha un vaso pieno di ricordi e, in quell’occasione, sono stato attratto da una forma strana, un sassolino circolare. Mi ci è voluta una frazione di secondo per capire che si trattava di qualcosa di molto più particolare.

Nelle vicinanze di porto Forticchio quella che capisco immediatamente essere una pupilla in bronzo, completa di iride e alette di fissaggio. Si trattava inequivocabilmente di un complemento importantissimo.

Quando si costruiva una statua come quella dei bronzi, infatti, l’interno conteneva ancora la terra di fusione. La prima a prender forma era la sclera in avorio, al centro si scavava una fossetta per poter ospitare la pupilla completa di iride e si ancorava dall’esterno, a freddo, proprio con le alette”.