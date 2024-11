Nuovi voli dal Nord Italia a Reggio, presentazione alla Provincia

Si arricchisce l’offerta di voli dell’aeroporto dello Stretto. Saranno infatti avviati in tempi brevi, fin dal mese di dicembre, nuovi collegamenti da alcuni importanti scali del Nord Italia verso il “Tito Minniti”.

A operare sarà una compagnia aerea europea, in collaborazione con il tour operator italiano Air Sud. All’incontro con gli operatori dell’informazione prenderanno parte il responsabile commerciale di Air Sud, Antonio Girella, e il rappresentante commerciale per l’Italia del vettore, Massimiliano Corradino. Saranno altresì presenti i vertici della Società di gestione dell’aeroporto dello Stretto. La conferenza stampa è in programma lunedì 9 novembre alle ore 11.30 nella Sala biblioteca del Palazzo storico dell’Amministrazione provinciale di Reggio Calabria.