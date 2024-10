Nuovo DPCM, ecco quello che c’è da sapere sulle visite ai congiunti nelle zone rosse

Il Premier Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa di questa sera, ha illustrato le nuove norme in vigore a seguito della pubblicazione del nuovo DPCM. Il Presidente del Consiglio ha chiarito anche il quesito legato alle visite ai congiunti nella zona rossa, area all’interno della quale è presente anche la Calabria.

“Nell’area rossa, l’uscita di casa va motivata, non si potrà andare a visitare i congiunti. Si potrà uscire di casa solo per comprovate esigenze, testimoniate dall’autocertificazione. Ad ogni modo, c’è la raccomandazione anche nelle altre aree di non andare in altre abitazioni, si andrebbe a creare un rischio contagio.”