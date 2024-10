Nuovo esodo, Falcomatà: ‘Nessun arrivo in città. Reggio è sotto controllo’ – VIDEO

L’esodo da nord a sud sembra continuare. Il sindaco di Reggio Calabria vuole fare chiarezza e rassicurare i cittadini che temono per l’espandersi del contagio da Coronavirus.

“Ieri sera si sono diffuse notizie false in merito all’arrivo di treni “carichi” di meridionali dal nord Italia. Sono venuto a verificare personalmente la situazione ed ho fatto un giro in città per vedere come procedono i controlli”.

A dirlo è il sindaco Giuseppe Falcomatà che, questa mattina si è recato presso la stazione centrale di Reggio Calabria per controllare la situazione attuale.

Il sindaco prosegue:

“Stiamo lavorando in sinergia per il Prefetto ed il Questore per monitorare al meglio quante accade in città. Nelle prossime ore arriverà un altro treno a lunga percorrenza. Si tratta del treno delle 14:20 che ferma a Villa San Giovanni, anche qui sono state prese delle misure precauzionali.

La situazione è sotto controllo. Ho chiesto alla Polizia di intensificare i controlli non solo in stazione, ma per tutte le strade. Anche questa mattina, i reggini stanno rispettando le regole ed escono solo per ‘necessità’ e con le giuste precauzioni”.