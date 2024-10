Nuovo forno alla Perla dello Stretto: quando pane e pizza diventano eccellenza

Quando l’eccellenza diventa parte integrante della nostra quotidianità possiamo dire di aver trovato ciò che di meglio esiste sul mercato. É questo quello che accade al forno presente all’interno del Conad Perla dello Stretto.

Divenuto famoso per il metodo di panificazione innovativo, il punto vendita di Villa San Giovanni offre un’infinita scelta culinaria per quanto riguarda tutti quei prodotti di cui proprio non sappiamo fare a meno: pane, pizza e dolci.

Non è forse il sogno di tutti poter trovare prodotti freschi a qualsiasi ora del giorno? Quante volte vi è capitato di dover scaldare le rimanenze del giorno prima, semplicemente per una piccola dimenticanza?

Come accennato qualche giorno fa, la rivoluzione è arrivata a Reggio Calabria ed ha portato con sè un odore squisito, quello degli impasti sapientemente lavorati per offrire ad affezionati e nuovi clienti un servizio sempre al top.

“Pizze, focacce, dolci e tantissimi prodotti da forno sfornati al momento per avere un prodotto sempre fresco”.

I prodotti che ogni giorno vengono disposti sui banchi del punto vendita villese sono creati con materie di prima qualità, farine macinate a pietra, a km 0, provenienti da filiera certificata. Insieme al lievito madre e ad una strumentazione di primo ordine, gli addetti ai lavori del corner Conad riescono sempre ad offrire il massimo della qualità del settore.

Il servizio del Conad Perla dello Stretto è infatti unico nel suo genere non solo per il modo in cui i prodotti vengono creati ma anche per gli orari in cui il servizio viene svolto.

Il capo reparto del punto vendita, Pierluigi Meduri, racconta infatti a CityNow:

“Questo procedimento di creazione dei nostri prodotti avviene tutti i giorni, 7 giorni su 7 e per tutto l’orario di apertura del centro commerciale. Ogni gesto che compiamo è volto ad offrire alla clientela qualcosa di veramente genuino”.

Nel fantastico forno del Conad il pane non viene semplicemente tolto da un frigo e riscaldato, come spesso siamo indotti a pensare da altri supermercati. Alla Perla dello Stretto gli avventori possono toccare con mano e vedere con i propri occhi la qualità dei prodotti preparati.

“Qui non decongeliamo il pane, ma lo facciamo dal principio e siamo gli unici del territorio”.

Pane che gli avventori amano anche per la grande possibilità di scelta. Ciabattine, sfilatini, baguette e pane antico. Soprattutto durante il weekend i reggini amano infatti ‘viziarsi’ con un pane diverso da quello che troviamo sulle nostre tavole ogni giorno.

E ancora vari generi di impasto, semola rimacinata, segale, grano duro ed il richiestissimo “pan pizza”. Per questo particolare tipo di impasto vengono utilizzate farine di tipo 1 a cui vengono aggiunti numerosi ingredienti, come ad esempio: pomodori secchi, peperoni, olive, curcuma e rosmarino. In tanti hanno già assaggiato il “diavolino“.

Parlando di pane non si può non pensare anche alla focaccia, un prodotto che i reggini amano anche nelle sue versioni più innovative, per questo a Villa San Giovanni potrete trovare, oltre a tantissimi tipi di pane anche diverse focacce come quella classica o la pugliese con olive e pomodorini.

Il punto di forza del reparto Conad è divenuta la pizza, la regina dell’arte culinaria italiana insieme alla pasta.

In particolar modo nel pomeriggio e fino all’ora di chiusura serale presso la Perla dello Stretto è possibile infatti trovare gustosissime pizze in pala, avrete di certo sentito nominare la famosa stirata romana ed anche delle gustose scrocchiarelle che sono la vera novità.

A Reggio Calabria questo particolare tipo di impasto non è ancora molto conosciuto, ma il centro commerciale di Villa San Giovanni si sta impegnando nel promuovere un prodotto che sembra molto apprezzato dai clienti.

Non solo salato, perchè il forno del Conad adesso produce anche dolci di ogni genere, secchi e non. Plumcake, muffin, occhi di bue, la vetrina farà venire l’acquolina in bocca. Molto richieste sono anche le crostate, disponibili con diversi tipi di marmellate e ancora straccetti e piparelle.

L’eccellenza del punto vendita è visibile quindi dalla risposta positiva degli avventori, che ne hanno fatto un vero e proprio punto di riferimento per la loro spesa, per l’utilizzo di materie prime attentamente selezionate e per l’attenzione alla stagionalità che il Conad riserva.