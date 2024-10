A Reggio Calabria il corso di panificazione Esmach: il nuovo sapore della tradizione

L'alimento che non può mancare sulla nostra tavola, non dovrebbe forse essere unico? A Reggio Calabria tutto pronto per il corso di panificazione dedicato al lievito madre

Lievitazione naturale, tanti ne parlano ma in pochi sanno realmente di cosa si tratta e dei benefici che questo particolare processo produce. Un ritorno alle origini ed alla semplicità grazie al lievito madre.

La rivoluzione a Reggio Calabria è arrivata già da un pò, sin dall’apertura presso il Conad del Centro Commerciale Perla dello Stretto, di una struttura in cui il pane viene magistralmente creato in tutte le sue fasi.

L’alimento che non può mancare quotidianamente sulla nostra tavola, non dovrebbe forse essere unico?

Nel punto vendita di Villa San Giovanni inizialmente non esisteva un reparto del pane, per venire incontro alle esigenze dei sempre più numerosi clienti si è deciso non solo di creare un corner dedicato, ma una vera e propria eccellenza del settore.

Qui, grazie all’aiuto dell’azienda Commercial Service e dell’agente Domenico Trunfio, è iniziato un nuovo percorso alla riscoperta di antiche tradizioni con l’utilizzo però delle migliori tecnologia presente sul mercato.

“La macchina del lievito è adesso il cuore pulsante di questo punto vendita e grazie all’impegno di Katia, Roberta, Pierluigi, Antonio, Daniele e Giuseppe, operatori provenienti da altri reparti accuratamente selezionati che hanno sin da subito mostrato la loro attitudine a creare delle eccellenze nel campo della panificazione, quotidianamente producono quanto di meglio la struttura può offrire”.

Tutto ciò è reso possibile dall’utilizzo di materie prime rigorosamente selezionate provenienti dal mulino Bongiovanni di Torino che si avvale di una filiera corta e con grani di provenienza 100% italiana per garantire farine prive di contaminazione.

Per permettere agli esperti del settore ed anche ai privati di conoscere la rivoluzione del mondo della panificazione, dopo il successo del Conad della Perla dello Stretto, la Commercial Service in collaborazione con Esmach High School presso i locali di Lievito Academy ha deciso di organizzare a Reggio Calabria un corso di panificazione.

QUANDO

L’appuntamento è fissato per mercoledì 15 maggio alle ore 14:00 in via Filippini n.37 presso i locali di “Lievito“.

Un vero e proprio porte aperte per gli operatori che potranno finalmente toccare con mano i vantaggi dell’impiego del lievito madre, oltre che confrontarsi sulle metodologie e sulla gestione degli impasti.

Il nuovo sistema climother permette di gestire, in tutta sicurezza ed in modo naturale, le lievitazioni dei vari impasti per sfornare prodotti sempre freschi a tutte le ore del giorno. Questo sistema permette all’operatore di ridurre, in modo significativo, le ore di lavoro in laboratorio e poterle dedicare ad altro.

Sempre presso la Lievito Academy chi lo desidera potrà approfondire il percorso alla scoperta del lievito madre anche giovedì 16 maggio grazie all’istituzione di un corso a pagamento per tutti coloro i quali desiderane perfezionare le loro tecniche di preparazione.

Il corso sarà tenuto dal maestro di panificazione Salvatore Vullo, colui che ha reso possibile la formazione del personale del punto vendita di Villa San Giovanni.

Il corso prevede la creazione di diversi impasti dinanzi alla platea presente in collaborazione con lo staff di Lievito, da sempre molto attenti alla qualità dei prodotti offerti.

COME PARTECIPARE

Per partecipare gratuitamente al corso di panificazione per operatori del settore è necessaria l’iscrizione. Quest’ultima può avvenire contattando il numero 3933334427 o inviando una mail a: trunfiodomenico@tin.it

Si ricorda che il corso non è a pagamento, ma i posti sono limitati per questo è necessaria l’iscrizione.

Lievito Academy, Via Filippini n.37, 89125 Reggio Calabria