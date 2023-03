Al via i lavori per la costruzione del nuovo ponte a Monasterace

Anas (Gruppo FS italiane) ha consegnato oggi al raggruppamento temporaneo di imprese Consorzio Stabile Aurea – Mazzei Salvatore srl – DRG srl – Lavori Stradali – I.B.R.S. srl, i lavori di costruzione del nuovo Ponte Assi sulla strada statale 106 ‘Jonica’, nel comune di Monasterace in provincia di Reggio Calabria.

L’intervento costituisce il potenziamento funzionale del tracciato che riguarda l’allargamento della sede stradale dal km 137,400 al km 137,970 della SS106 nel comune di Monasterace.

Posto tra il Ponte Assi esistente ( l’infrastruttura è caratterizzata da una carreggiata di 4,60 metri e quindi da un’unica corsia a senso unico alternato) e la Ferrovia, la piattaforma da realizzarsi è composta da un’unica carreggiata formata a due corsie (1 per senso di marcia) da 3.75 m, con banchine in sinistra e destra da 1.50 m, per una larghezza complessiva pari a 10,50 metri.

Il nuovo Ponte avrà la lunghezza complessiva di 98 metri con 3 luci rispettivamente di 35 metri, 28 metri e 35 metri.

L’impalcato sarà costituito da una soletta in calcestruzzo armato poggiante su n.6 travi metalliche, le spalle e le due pile verranno realizzate su fondazione profonda tramite l’impiego di pali trivellati in calcestruzzo armato.

La lunghezza totale di intervento sulla Statale Jonica è di 570 metri considerando gli innesti ai rispettivi lati Reggio Calabria e Taranto. L’importo complessivo dell’investimento è di circa 4 milioni e 900 mila euro, l’ultimazione è prevista in 245 giorni .