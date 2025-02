Reggio, Salvatore Barbaro raddoppia: nuovo salone parrucchieri in centro – FOTO

Il mondo dell’hairstyling reggino si arricchisce di una nuova, esclusiva destinazione per chi desidera un cambio look straordinario. Dopo il successo del salone di Catona, Salvatore Barbaro ha avviato un nuovo spazio dedicato alla bellezza ed alla personalizzazione dell’immagine, nel cuore di Reggio Calabria.

Salvatore Barbaro: secondo salone per soddisfare ogni esigenza

L’idea di aprire una seconda sede nasce dalla volontà di avvicinarsi sempre di più alle clienti e rispondere alle esigenze di chi, pur amando lo stile unico di Salvatore Barbaro, trovava difficile raggiungere il salone di Catona, avviato nel 2019. Con questa nuova apertura, nel 2024, l’esperienza e la professionalità del team sono diventati ancora più accessibili, offrendo un servizio d’eccellenza nel centro città.

Schiariture, capelli ricci e cambi look

Nel nuovo salone di via Plutino n.5, l’arte del colore e dello styling raggiunge il massimo livello.

La squadra di Salvatore Barbaro è infatti specializzata in schiariture, trattamenti per capelli ricci e cambi look personalizzati, garantendo risultati unici e su misura.

Varcare la soglia del salone, vuol dire prepararsi a molto più di una semplice piega o tinta, ma ad una vera e propria rivoluzione dello stile, pensata per valorizzare ogni cliente e far emergere la sua personalità attraverso il taglio ed il colore perfetto.

Un hairstylist protagonista delle passerelle e dei grandi eventi

L’esperienza di Salvatore Barbaro, che prima di aprire i due saloni ha dedicato anni della sua vita alla formazione, anche oltre i confini della nostra città, va ben oltre il salone. Il suo talento lo ha portato sulle passerelle più prestigiose e nei backstage degli eventi più importanti del panorama italiano.

Ultimo fra tutti, in ordine cronologico, il Festival della Canzone italiana. Salvatore, infatti, è da poco rientrato da Sanremo. Qui, oltre ad essere presente allo stand del Casinò, per preparare cantanti, attori e personalità dello spettacolo, tra cui Simona Molinari e Stefania Marchionna. Ha avuto, inoltre, l’onore di curare il look di artisti del calibro di Sarah Toscano e Francesco Gabbani.

Sempre nel 2025, Salvatore ha partecipato anche alla Fashion Week di Milano, lavorando a stretto contatto con modelle, stylist e professionisti della moda.

Una vera e propria eccellenza reggina, che con passione e dedizione porta il suo stile in tutta Italia.

La forza dello staff: il cuore dei due saloni

La chiave del successo e della gestione di due saloni risiede nello staff, un team affiatato e altamente qualificato. Oltre ai corsi di aggiornamento annuali, che permettono di rimanere sempre al passo con le nuove tendenze e tecniche, una volta al mese entrambi i saloni si riuniscono per una formazione interna. Questo momento di confronto e crescita professionale consente di condividere esperienze, migliorare le competenze e garantire un servizio sempre più innovativo e attento alle esigenze delle clienti.

“Senza il mio staff tutto questo non sarebbe possibile – ha detto il titolare, esprimendo un sincero ringraziamento al suo team. La loro dedizione, la passione e la professionalità che mettono ogni giorno nel nostro lavoro sono il vero motore di questa realtà. Grazie per il vostro impegno e per il contributo straordinario che date a questo progetto!”.

Un invito a scoprire il nuovo salone

Se sogni di trasformare il tuo look con un tocco di glamour e professionalità, il nuovo salone di Salvatore Barbaro in Via Plutino n. 5 è la destinazione perfetta. Un ambiente raffinato e accogliente, dove ogni cliente può sentirsi unica e coccolata, affidandosi a mani esperte e alle tecniche più innovative.

Prenota il tuo appuntamento e vivi un’esperienza di hairstyling esclusiva!

Salvatore Barbaro Hair Studio si trova anche in via nazionale Catona, 78 – Reggio Calabria.

